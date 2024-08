Dreame H12 Pro: aspirapolvere e lavapavimenti senza fili a 44€ in MENO

Non sarebbe bello avere una scopa elettrica che non solo aspiri ma che lavi anche il pavimento senza dover ripassare? Oggi la puoi avere a un ottimo prezzo. Dunque vai subito su eBay e metti nel tuo carrello Dreame H12 Pro a soli 245,15 euro, invece che 299 euro inserendo il codice promozionale XIAOMIAGO24 al momento del pagamento.

Così facendo puoi avvalerti di uno sconto del 15% che ti fa risparmiare oltre 44 euro sul totale. Davvero una promozione da non farsi scappare. Con questo aspirapolvere senza fili che lava anche il pavimento le pulizie di casa saranno semplici, veloci e non farai fatica.

Dreame H12 Pro a un super prezzo su eBay

L’aspirapolvere e lavapavimenti Dreame H12 Pro è uno dei migliori prodotti sul mercato e ti permette di avere pavimenti puliti in una sola passata risparmiando tantissimo tempo. È dotato di una spazzola ottimizzata per pulire efficacemente il bordo e le zone più difficili.

Riesce ad aspirare sia la polvere che i liquidi per un pavimento perfetto in una sola passata. Ha una potenza di aspirazione eccellente e una batteria gigante per durare tantissimo. Mentre si ricarica la spazzola viene asciugata in automatico prevenendo così il formarsi di muffa e cattivi odori.

Fai alla svelta perché questa è un’offerta destinata a durare poco. Quindi prima che tutto finisca vai su eBay e acquista il tuo aspirapolvere e lavapavimenti Dreame H12 Pro a soli 245,15 euro, invece che 299 euro inserendo il codice promozionale XIAOMIAGO24 al momento del pagamento. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza ulteriori costi.