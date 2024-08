dreame H12 Pro: aspirapolvere e lavapavimenti AUTOPULENTE in MAXI SCONTO Amazon (-27%)

dreame H12 Pro è un sogno per la pulizia della casa: questo aspirapolvere e lavapavimenti sarà davvero in grado di stupirti con la sua semplicità d’uso e la sua efficacia. Oggi puoi acquistarlo su Amazon con un’eccezionale offerta a tempo che ti permette di pagarlo soltanto 293 euro invece di 399,99.

dreame H12 Pro: aspirazione e lavaggio al tuo servizio

dreame H12 Pro è dotato di una spazzola rotante all’avanguardia che eccelle nella pulizia lungo i bordi e negli angoli difficili da raggiungere, assicurandoti una pulizia completa e senza compromessi anche vicino ai battiscopa.

La batteria ad alta capacità da 6 celle da 4.000 mAh ti offre prestazioni prolungate, con oltre mezz’ora di autonomia per affrontare le pulizie più impegnative senza interruzioni. Il serbatoio dell’acqua pulita da 900 ml e la potente aspirazione lavorano insieme per aspirare, pulire e lavare simultaneamente, permettendoti di ottenere risultati impeccabili con un solo passaggio.

Preparati a rimanere sorpreso anche dalle fasi di pulizia e asciugatura: basta premere un pulsante per agganciare l’aspirapolvere e avviare il processo di asciugatura ad aria calda, che riduce i tempi di asciugatura a solo 1,5 ore e previene la formazione di muffa e cattivi odori.

In generale, dreame H12 Pro è dunque progettato per eliminare sporco, polvere, detriti e fuoriuscite con una potenza di aspirazione robusta e un sensore avanzato che adatta automaticamente l’aspirazione in base al livello di disordine rilevato. Questo non solo ottimizza l’efficienza energetica e la potenza di pulizia, ma riduce anche al minimo il rumore durante l’uso. Acquistalo adesso a soli 293 euro invece di 399,99.