Dreame D10 Plus in offerta: robot 2-in-1 ad un prezzo imbattibile

Dreame si è affermata rapidamente come uno dei migliori produttori di robot aspirapolveri sul mercato e per ottimi motivi. I suoi prodotti hanno una marcia in più: potenza d’aspirazione estrema, precisione infallibile e tantissime funzionalità avanzate.

Oggi il Dreame D10 Plus, un robot aspirapolvere e lavapavimenti caratterizzato da un rapporto qualità prezzo formidabile, è in offerta su Amazon con uno sconto molto conveniente: lo paghi appena 279€ e, se lo desideri, al momento del checkout potrai scegliere di spezzare l’importo in più pagamenti mensili.

Il Dreame D10 Plus eccelle nella pulizia grazie alla sua capacità di rimuovere il 98,9% dei detriti nei test su vari tipi di pavimenti, inclusi parquet, tappeti a pelo basso e alto. La sua potenza massima arriva a 4400Pa, il che lo rende perfetto anche per le case con animali domestici o, appunto, tappeti che richiedono una pulizia più profonda. La batteria da 5200 mAh offre un’autonomia di circa 150 minuti, sufficiente per pulire ampie aree senza interruzioni​.

Questo modello è dotato di una base di svuotamento automatico che può contenere i detriti fino a 45 giorni, riducendo la necessità di interventi frequenti. Quest’ultima è una caratteristica normalmente riservata ai prodotti di fascia alta. Il D10 Plus utilizza la tecnologia LIDAR per mappare rapidamente l’ambiente, permettendo una navigazione precisa e l’evitamento degli ostacoli.

Il Dreame D10 Plus include un serbatoio d’acqua da 145 mL per la funzione di lavaggio, con tre livelli di intensità regolabili. Insomma, si occupa di tutto lui: i tuoi pavimenti saranno sempre puliti e splendenti con il minimo sforzo. Che aspetti? Acquistalo subito approfittando di questo sconto e rivoluziona la pulizia della tua casa!