Dreame D10 Plus con stazione di auto svuotamento in offerta: tuo a solo 279€

Il Dreame D10 Plus è un robot aspirapolvere e lavapavimenti che offre un eccellente rapporto qualità-prezzo. Tante funzionalità avanzate e un design estremamente intelligente, il tutto ad un prezzo ridicolo. Su Amazon è tuo a meno di 280€, decisamente non male considerato che viene venduto assieme ad una stazione di ricarica con funzione di auto svuotamento.

Questo dispositivo combina la funzione di aspirazione e lavaggio, aiutandoti a mantenere i pavimenti splendenti con il minimo sforzo. Con una potenza di aspirazione massima di 4.000 Pa, il D10 Plus è in grado di rimuovere efficacemente polvere, detriti e peli di animali da vari tipi di pavimento. La sua navigazione LiDAR ad alte prestazioni consente di mappare accuratamente l’ambiente domestico, evitando ostacoli e pianificando percorsi di pulizia efficienti.

In appena otto minuti, il Dreame D10 Plus crea delle mappe dinamiche delle stanze, che poi potrai personalizzare a piacere, ad esempio creando delle zone vietate dove non accederà durante le operazioni di pulizia (utilissimo per essere sicuri, ad esempio, che non vada sotto una scrivania con molti cavi).

Nonostante il suo prezzo inferiore a 300€, il robot viene venduto assieme ad una stazione con funzione di svuotamento, che riduce al minimo le operazioni di “manutenzione”. Finita la pulizia, il robot riverserà da solo la polvere nella stazione, che, avendo un capiente serbatoio, dovrà essere svuotata solamente una volta ogni 30-45 giorni.

Insomma, è un robot ultra-efficiente e affidabile, che oggi può essere tuo ad un prezzo straordinario: non farti assolutamente scappare questa offerta.