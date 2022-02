Dove trovare e comprare PS4 e PS4 Pro nel 2022

Avete notato che le principali catene di elettronica, come GameStop, hanno iniziato ad offrire cifre interessanti se portate indietro una PS4 o una PS4 Pro? Il motivo è presto spiegato: esattamente come la nuova PS5, le due “vecchie” console Sony sono diventate praticamente introvabili e rivendute a prezzi altissime, specialmente sul nuovo.

Pesa anche qui la crisi dei semiconduttori, che da un lato spinge la compagnia giapponese a dare comprensibilmente priorità alla produzione di PlayStation 5, dall'altro rende rarissima una console che fino a qualche tempo fa si trovava facilmente nonostante le altissime vendite. Dove è possibile allora comprare PS4 e PS4 Pro nel 2022? Proviamo a darvi una mano.

Trovare e comprare PS4 e PS4 Pro in Italia nel 2022: occhio all'usato

Partiamo dall'ovvio: se per qualche motivo siete alla ricerca di una PS4 o di una PS4 Pro, volete semplicemente recuperarle per collezionismo oppure volete “consolarvi” in attesa di trovare una PS5, allora la prima mossa è quella di affidarsi al mercatino dell'usato. Tra chi è riuscito a comprare una PlayStation 5 e chi invece fiuta l'affare, portali come Subito.it ed eBay si stanno praticamente riempiendo di PlayStation 4 usate: fate attenzione a chi vuole approfittarsene troppo. È naturale e fisiologico sfruttare il momento per richiedere un prezzo più alto del solito per una console usata, ma senza esagerare.

In tal senso, potrebbero venire in aiuto catene come GameStop e GameLife che, di fronte alle loro offerte importanti per una PS4 o una PS4 Pro, hanno spesso un quantitativo piuttosto costante di console di seconda mano. In questo caso avreste anche la rassicurazione del fatto che le macchine funzionino perfettamente e possono anche essere vendute con dei programmi di garanzia:

">

Dove comprare delle PlayStation 4 o PlayStation 4 Pro nuove

Questa è la vera missione (quasi) impossibile, praticamente al pari di trovare una PlayStation 5. Ad oggi comprare una PlayStation 4 o una PlayStation 4 Pro nuova è veramente difficile, salvo cedere alla tentazione dei sovrapprezzi che è possibile trovare, ad esempio, presso alcuni rivenditori di terze parti su Amazon. Il costo però può raggiungere cifre spaventose, anche superiori ai 600 euro, quindi vi invitiamo piuttosto a optare per l'usato garantito, perché è sempre bene non alimentare il fuoco della speculazione.

Ovviamente può sembrare tutto un discorso fuoriluogo dato che l'obiettivo principale di ogni appassionato di videogiochi, oggi, è trovare una PS5. Tuttavia, le care vecchie PS4 e PS4 Pro non sono affatto da sottovalutare: il parco giochi di cui dispongono è immenso e di certo non ha bisogno di presentazioni e, d'altro canto, proprio le difficoltà legate a PlayStation 5 hanno spinto Sony a continuare a lanciare le sue ultime uscite anche sulle console di scorsa generazione. Parliamo di titoli come Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 e God of War Ragnarok, pronti a regalare un canto del cigno davvero invidiabile.