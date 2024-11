Douglas sfruttata per una nuova truffa online in vista dei saldi

Con l’arrivo dei saldi si stanno diffondendo le prime truffe online. Lo abbiamo annunciato proprio ieri e già oggi siamo qui a segnalarvi una nuova truffa online che sfrutta Douglas per rubare denaro e dati personali. In pericolo sono tutti gli utenti che ricevono la mail incriminata che fa leva sul periodo delle feste natalizie in avvicinamento.

Infatti, nella mail viene annunciata la possibilità di vincere un premio esclusivo a marchio Douglas. Si tratta di un fantomatico “calendario dell’avvento rituale“. Attraverso il messaggio della mail i cybercriminali fanno credere all’utente di essere stato “selezionato come uno dei pochi fortunati per l’opportunità di riceverne uno nuovo di zecca“.

Come richiederlo viene spiegato al termine del messaggio. Questo è il centro focale della nuova truffa online che sfrutta Douglas per aggirare gli utenti. Infatti, per richiederlo viene chiesto di “rispondere semplicemente ad alcune brevi domande” sull’esperienza con Douglas. Il link contenuto nella mail rimanda a una pagina di phishing.

Come funziona la nuova truffa online che sfrutta Douglas

I cybercriminali che stanno sfruttando Douglas per diffondere la nuova truffa online hanno pensato a tutto. Infatti, una volta cliccato sul link, l’utente che spera di vincere il calendario dell’avvento risponde ad alcune brevi domande. Al termine del questionario viene inscenata un’estrazione, ma alla fine vincono tutti ovviamente.

Una volta comunicata la vincita, la povera vittima viene rimandata su una pagina dove inserire i suoi dati personali per la spedizione del regalo. Inoltre, viene anche chiesto il pagamento di una somma simbolica per la spedizione, solitamente di 2€ circa. Tutto questo è falso e serve solo per rubare dati personali, dettagli di pagamento e denaro.

Alcuni consigli per proteggersi da queste truffe

La nuova truffa online che sfrutta Douglas ha lo stesso procedimento di altre truffe pericolose. Le campagne di phishing sfruttano marchi famosi per confondere gli utenti e acquistare la loro fiducia. Offerte e regali costosi sono l’esca del raggiro. Cosa devi dare per proteggerti?

Non aprire mai email contenute nelle cartelle spam della tua casella di posta elettronica. Se le ricevi in entrata non aprirle comunque. Se le apri non cliccare mai su link contenuti nella mail, nemmeno se questo è per annullare l’iscrizione. Si tratta sempre di una tecnica per rubare i tuoi dati.