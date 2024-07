Dormi comodamente ovunque con il MATERASSO GONFIABILE (a 53€!)

Che serva per il campeggio, o per un ospite in casa, il materasso matrimoniale gonfiabile Intex 64414ND è davvero comodissimo. E sebbene il suo prezzo di listino si attesti sui 104,00€, in questo momento potrai portarlo a casa per soli 53,99€!

Tutte le caratteristiche del materasso gonfiabile

Con la tecnologia Fiber-Tech, che utilizza una struttura interna composta da fibre resistenti e flessibili, il materasso si adatta perfettamente alle curve del tuo corpo per un comfort ottimale. La superficie del materasso è ricoperta da un rivestimento morbidissimo al tatto, offrendo una sensazione piacevole simile a quella di un materasso tradizionale.

L’altezza regolabile del materasso, che raggiunge i 46 cm, ti solleva dal pavimento, garantendo un maggiore comfort e un ottimo isolamento dal freddo. Questo lo rende ideale non solo per l’uso domestico, ma anche per campeggi e viaggi, dove spesso è necessario un letto comodo e facile da trasportare.

E la pompa elettrica integrata rende il processo di gonfiaggio e sgonfiaggio estremamente semplice: basta premere un pulsante e in pochi minuti il materasso è pronto all’uso, o può essere riposto senza sforzo.

Il marchio Intex è uno dei migliori nel settore e questa qualità si riflette anche sul materasso, resistente alle forature, che può sopportare un peso massimo di 272 kg, garantendo una lunga durata e una resistenza ottimale. Tutto ciò lo rende perfetto non solo per uso domestico, ma anche per ospiti inaspettati, avventure all’aria aperta, e momenti di relax in casa, creando una camera da letto improvvisata sia nel soggiorno che in giardino.

Non perdere l’occasione di far tuo questo incredibile materasso matrimoniale e gonfiabile di Intex per soli 53,99€, tutto grazie allo sconto del 48%!