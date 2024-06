Doppio sconto per lo SMARTWATCH impermeabile, AMOLED e con ALEXA!

Hai sempre desiderato un orologio intelligente che fosse un connubio perfetto di stile, funzionalità e prezzo accessibile? Grazie ad Amazon, questo sogno diviene realtà! Lo smartwatch Amazfit GTR 3 PRO, realizzato proprio da Amazon, è fortemente scontato grazie al ribasso del -6% che si unisce al coupon da 6€! Il prezzo finale sarà di soli 139,90€!

Tutte le caratteristiche dello smartwatch

Essendo Amazfit un’azienda di proprietà Amazon, questo smartwatch gode di vocali integrati Alexa, grazie ai quali per impostare sveglie, fare domande, ottenere traduzioni e molto altro. Anche quando non hai accesso a internet, si dimostra un assistente efficace, permettendoti di attivare modalità sportive o misurare parametri di salute tramite semplici comandi vocali.

Per gli appassionati di sport, offre oltre 150 modalità sportive, adattandosi perfettamente a qualsiasi tipo di attività, sia che tu pratichi sport di squadra o preferisca allenarti in solitaria. Le metriche dettagliate, come la frequenza cardiaca e le calorie bruciate, ti permettono di ottimizzare i tuoi allenamenti e monitorare i tuoi progressi con precisione.

Ovviamente, come poteva mancare il GPS integrato? Questo è compatibile con sistemi satellitari come GLONASS, Galileo, BDS e QZSS, che ti permetteranno di tracciare i tuoi percorsi con estrema accuratezza. Inoltre, l’altimetro barometrico aggiunge un ulteriore livello di precisione, monitorando l’altitudine e la pressione atmosferica durante le attività all’aperto. E con l’impermeabilità fino a 5 ATM ti permetterà di tuffarti in piscina o goderti il mare senza preoccupazioni.

Sul frontale spicca l’ottimo display AMOLED ultra HD da 1,45 pollici il quale, con una risoluzione di 331 ppi, offre una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole!

Tieni traccia di tutti i tuoi progressi in campo sportivo e non con Amazfit GTR 3 PRO, scontato a soli 139,90€ al posto dei classici 159,90€ di listino.