Doppio coupon per la DASH CAM 4K (crolla a 45€!)

Immagina di essere coinvolto in un incidente stradale senza testimoni, dove le tue parole sono l'unica difesa contro quelle dell'altro automobilista. In questa situazione, una dash cam potrebbe rappresentare il tuo alleato segreto per dimostrare la tua innocenza e ottenere la giusta risoluzione della vicenda.

Tutte le caratteristiche della dash cam

Questa dash cam gode di una risoluzione 4K UHD che, insieme al sensore avanzato, assicura immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, con il Wide Dynamic Range (WDR) incorporato, regolerà automaticamente l’esposizione per immagini, le quali saranno ottimi anche quando è buio con la visione notturna Super HD!

Una particolarità risiede nel suo display IPS da 3 pollici, grazie al quale potrai visualizzare le riprese in tempo reale e rivedere i video registrati. Parlando di questi ultimi, la dash cam supporta la registrazione automatica in loop, sovrascrivendo automaticamente i video più vecchi per liberare spazio sulla scheda microSD inclusa da ben 32GB. Inoltre, il G-Sensor registra automaticamente urti e frenate brusche come eventi speciali.

I video possono essere riprodotti direttamente sulla dash cam, tramite scheda microSD o collegandola al computer via USB.

Per una facilità d’uso totale, l’installazione è semplificata grazie al supporto adesivo incluso.

Insomma, questa di iZEEKER è davvero una dash cam super completa che, al prezzo di soli 45,99€, non puoi proprio farti scappare.