Doppia DASH CAM (anteriore e posteriore) a 62€: proteggi la tua auto!

Desideri migliorare la sicurezza durante la tua guida e controllare la tua auto anche quando è parcheggiata? Grazie ad Amazon e a una combo formata da sconto e coupon (che dovrai selezionare), puoi prendere una doppia dash cam che sorveglierà ciò che c’è davanti e dietro alla tua quattro ruote! Il suo prezzo finale? Solamente 62,09€!

Tutte le caratteristiche della dash cam

Questo sistema è formato da due telecamere 4K, una che va installata sul parabrezza anteriore e l’altra sopra il porta targa! Con il grandangolo, il sistema riduce sensibilmente i punti ciechi e ti offre una visione completa dell’ambiente circostante, una caratteristica fondamentale soprattutto nelle situazioni di traffico intenso o in caso di manovre delicate.

Grazie al WiFi integrato, puoi collegare le due dash cam direttamente al tuo smartphone, permettendoti di visualizzare, scaricare e condividere i video registrati con un tocco.

E la modalità parcheggio permette al sistema di rimane operativo, monitorando l’area circostante e registrando automaticamente qualsiasi urto o movimento sospetto.

All’interno del sistema vi è un sensore G che rileva automaticamente gli urti e blocca i video registrati al momento dell’impatto, impedendo che vengano sovrascritti durante la registrazione in loop. La registrazione in loop, infatti, permette alle dash cam di continuare a registrare anche quando la scheda di memoria è piena, sovrascrivendo i video più vecchi e ottimizzando lo spazio disponibile. Tuttavia, grazie al sensore G, i filmati cruciali rimangono al sicuro e disponibili per essere utilizzati come prove in caso di necessità.

Viaggia in tutta tranquillità grazie a questo sistema formato da due dash cam, il quale crolla dai classici 129,98€, ad appena 62,09€!