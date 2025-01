Dopo tre mesi, Google sistemerà il bug della gesture sui dispositivi Pixel

La prima volta è stato segnalato a ottobre 2024: allora, alcuni utenti avevano notato che la gesture indietro dei propri dispositivi Pixel non funzionava più come dovuto, dopo l’installazione dell’aggiornamento ad Android 15. Ora, la buona notizia: l’azienda ha comunicato che il bug verrà risolto in un prossimo aggiornamento.

Google ne ha preso atto: arriva il fix

Ad esserne maggiormente colpito è stato Pixel 8 Pro: a causare il bug pare sia stato proprio l’aggiornamento ad Android 15, rilasciato attorno a metà ottobre 2024. Subito dopo l’update, diversi utenti hanno segnalato il malfunzionamento della gesture indietro, che si ottiene scorrendo il dito sul bordo destro dello schermo.

Google, all’interno di una discussione ufficiale sulla piattaforma Issue Tracker, ha preso atto del problema, ringraziando gli utenti della loro segnalazione e promettendo un fix, in arrivo durante un non meglio precisato “prossimo aggiornamento”.

È probabile che la correzione sarà inclusa nella patch di sicurezza di febbraio, che generalmente contiene piccoli aggiornamenti pensati per risolvere problemi come quello menzionato. Pixel 8 Pro è tra i dispositivi che ricevono aggiornamenti mensili, trattandosi di uno dei flagship dell’azienda. Inoltre, è al secondo di sette anni di aggiornamenti di sicurezza promessi.