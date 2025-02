Dopo l'annuncio di iPhone 16e, Apple dice addio a questi amatissimi modelli

Con il lancio dell’iPhone 16e, Apple ha deciso di archiviare definitivamente l’iPhone 14 e l’iPhone 14 Plus, entrambi rimossi dal catalogo ufficiale per lasciare spazio al nuovo arrivato.

Introdotti a settembre 2022, questi dispositivi rappresentavano l’offerta standard della serie, posizionandosi al di sotto dei modelli Pro.

iPhone 14 e 14 Plus non sono più disponibili sullo store ufficiale di Apple

Fino a ieri, l’iPhone 14 era disponibile negli USA a 599 dollari, mentre la versione Plus, con il suo schermo da 6,7 pollici, era proposta a 699 dollari. La scelta di eliminare il formato mini, sostituendolo con il Plus, ha segnato un importante cambio di rotta per Apple, puntando su uno schermo più ampio in favore degli utenti che “non avrebbero potuto permettersi” le unità Pro.

Sotto la scocca, entrambi i dispositivi erano equipaggiati con il chip A15 Bionic, lo stesso già visto sull’iPhone 13, ma con una GPU a 5 core per prestazioni grafiche migliorate. Tra le novità introdotte, spiccavano il Crash Detection, un sistema che sfrutta i sensori per rilevare incidenti stradali e chiamare automaticamente i soccorsi, e l’SOS Emergenze via satellite, decisamente utile trovandosi e in aree senza copertura cellulare o Wi-Fi.

Anche il comparto fotografico di iPhone 14 e 14 Plus aveva ricevuto un sostanziale upgrade, grazie al Photonic Engine, una tecnologia di calcolo che migliora le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, la fotocamera frontale TrueDepth aveva debuttato con l’autofocus, garantendo selfie e videochiamate di qualità decisamente superiore.

Con questa decisione, la gamma non-Pro di Apple si riduce ora ai modelli iPhone 16, 16 Plus, 16e, 15 e 15 Plus. Una scelta che riflette la volontà di semplificare l’offerta e concentrarsi sulle ultime novità, lasciando indietro dispositivi che, nonostante le innovazioni introdotte, hanno ormai completato il loro ciclo di vita. Ad ogni modo, chiunque fosse ancora intenzionato ad acquistare un iPhone 14 o 14 Plus, il suggerimento è quello di rivolgersi a store di terze parti.