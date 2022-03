Dopo Kena anche Tiscali avrà il VoLTE, sembra

Un altro virtuale sta per implementare il VoLTE. Stiamo parlando del gestore Tiscali che anch'esso, proprio come Kena Mobile e PosteMobile, sarebbe in procinto di lanciare tale tecnologia che permette di effettuare chiamate in alta qualità.

Grazie al Voice Over LTE oltre alle chiamate con qualità maggiore sarà possibile anche navigare contemporaneamente su internet senza alcuna interruzione come ad esempio succede col 3G.

Tiscali però a differenza dei due MVNO che abbiamo visto prima, ha deciso di anticipare i tempi. Infatti, il Full MVNO su rete TIM avvierà l'attivazione del VoLTE già a partire da questo mese.

Ebbene si, prima o poi doveva accadere anche per l'operatore virtuale sardo e da qualche ora abbiamo avuto la conferma attraverso una nota apparsa nel sito ufficiale.

L'attivazione di questa tecnologia avviene in automatico da parte del gestore per tutti gli smartphone compatibili. Vediamo però cosa è trapelato dal sito:

Tiscali partecipa al processo di innovazione e sviluppo della Rete Mobile al fine di assicurare ai suoi Clienti un servizio di sempre maggior qualità.

A partire dal mese di marzo 2022 sarà pertanto avviata la progressiva abilitazione del sistema che consente di gestire le chiamate voce sulla rete 4G, tramite la nuova tecnologia VoLTE (Voice over LTE), già disponibile e compatibile con gli smartphone di recente fabbricazione.

Il passaggio a questa nuova tecnologia consente di migliorare l’utilizzo del proprio smartphone ottenendo una qualità audio ottimale, una riduzione del consumo della batteria, la possibilità di chiamare e navigare contemporaneamente senza interruzioni.

Contestualmente, a partire dal mese di Aprile 2022, sarà avviata la dismissione della vecchia rete 3G, che non potrà pertanto più essere utilizzata. Puoi verificare QUI la data di dismissione prevista per il tuo comune.

IMPORTANTE: controlla che sul tuo smartphone sia abilitato l’accesso alle reti 4G e, ove presente, l’opzione VoLTE. In caso contrario, e per tutti i dispositivi in tecnologia 3G o non abilitati al servizio VoLTE, la navigazione risulterà fortemente rallentata.

I dispositivi in tecnologia 4G non abilitati al servizio VoLTE useranno la rete 2G per telefonare e inviare sms, mentre continueranno a navigare in Internet con la rete 4G alla massima velocità.

I Clienti in possesso di dispositivi non compatibili con le nuove tecnologie dovranno necessariamente sostituire il proprio apparato per beneficiare dei vantaggi evidenziati, ma potranno continuare ad effettuare chiamate e inviare SMS, utilizzando la Rete 2G.