Dopo Android, Gemini 2.0 Flash sbarca anche su iPhone

Dopo averlo distribuito per gli utenti beta di Android, Google ha esteso l’aggiornamento dell’app Gemini anche su iPhone, consentendo di selezionare il nuovo modello Gemini 2.0 Flash Experimental.

Gli utenti iPhone possono ora testare Gemini 2.0

Dopo l’annuncio della scorsa settimana, l’app Gemini offre ora un selettore di modelli nella parte superiore dello schermo, a scelta tra 1.5 Pro, 1.5 Flash e il nuovo 2.0 Flash Experimental.

Tuttavia, l’azienda sottolinea che il nuovo modello in fase di test “potrebbe non funzionare come previsto”, mentre il caricamento dei file risulta al momento disabilitato. Per gli utenti dell’app, Google afferma che renderà Gemini “un assistente ancora più utile”.

Si prevede che raggiungerà la piena disponibilità generale a gennaio, nel frattempo gli utenti potranno testare in anteprima le sue funzionalità. Oltre a Gemini 2.0, il changelog per la versione 1.2024.4970016 di Google Gemini per iPhone segnala l’integrazione di due estensioni: una per Google Home e l’altra per Google Foto.

Per visualizzare l’integrazione con Google Home, potresti doverti unire prima al programma Google Home Public Preview. Google Foto, invece, risulta già operativo. Infine, è stato ampliato il supporto linguistico sia per l’app (undici nuove lingue) che per Gemini Live, che ora è disponibile in ulteriori ventuno lingue, tra cui coreano, cinese, svedese e sloveno.