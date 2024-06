DOOGEE T30S: sconto ECCEZIONALE di 50 euro su Amazon

Il DOOGEE T30S è un tablet che promette di rivoluzionare la tua esperienza digitale grazie alle sue caratteristiche eccezionali e al prezzo vantaggioso. Disponibile su Amazon con un incredibile coupon sconto di 50 euro, questo dispositivo è il compagno perfetto per il lavoro e il tempo libero, oggi al prezzo speciale di soli 149,99 euro, anziché 199,99 euro.

DOOGEE T30S: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Una delle sue caratteristiche principali è la memoria. Con 16GB di RAM (6GB LPDDR4 + 10GB di memoria espandibile) e 256GB di ROM, espandibile fino a 4TB tramite microSD, il DOOGEE T30S offre prestazioni multitasking senza pari. La capacità di archiviazione ti consente di salvare giochi, video e documenti di grandi dimensioni, mantenendo tutto a portata di mano e senza rallentamenti.

Il display da 11 pollici con risoluzione 2.4K è perfetto per godersi contenuti multimediali ad alta definizione. Supporta Widevine L1, garantendo la possibilità di vedere film e serie TV in Ultra HD 1080P su piattaforme di streaming come Netflix e Amazon Prime Video. La qualità delle immagini è straordinaria, con colori vivaci e dettagli nitidi che rendono ogni visione un piacere per gli occhi.

Le capacità fotografiche del DOOGEE T30S non sono da meno, con una fotocamera posteriore da 13MP e una anteriore da 8MP che catturano ogni momento con chiarezza e precisione. Perfetto per videochiamate, fotografie e registrazioni video.

La batteria da 8580 mAh assicura un’ottima autonomia, con fino a 2,4 giorni di utilizzo con una sola carica. La modalità di standby profondo permette di raggiungere fino a 80 giorni senza necessità di ricarica, eliminando l’ansia da batteria. Inoltre, il supporto per la ricarica inversa permette di usare il tablet come power bank per altri dispositivi.

Il supporto dual 4G LTE e il WiFi 5G assicurano connettività costante e veloce, sia in casa che fuori. La navigazione è fluida e senza interruzioni grazie alla velocità del WiFi dual-band 2.4G/5G.

Il tablet è dotato di 4 altoparlanti che garantiscono un suono ricco e immersivo, ideale per musica e film. La sua struttura in metallo, sottile 7,6 mm e con bordi curvi, lo rende elegante e facile da trasportare. Con un peso di soli 506g, è perfetto per l’uso in movimento.

Con una garanzia di 2 anni e un servizio clienti sempre disponibile, il DOOGEE T30S è un investimento sicuro. Non perdere questa offerta su Amazon e approfitta subito del coupon sconto di 50 euro per farlo tuo al prezzo speciale di soli 149,99 euro.