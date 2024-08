DOOGEE S110: lo smartphone INDISTRUTTIBILE (-18%)

Il DOOGEE S110 rappresenta l’apice dell’innovazione nel settore dei rugged phone, portando la privacy e l’efficienza a un livello completamente nuovo grazie al potente sistema operativo Android 13. Questo smartphone robusto è dotato di un mini-schermo posteriore intelligente che consente di scattare selfie, ascoltare musica e visualizzare informazioni senza dover aprire lo schermo principale. È l’ideale per chi cerca un dispositivo versatile e pratico.

Attualmente in super sconto del 18% su Amazon, questo è il momento ideale per farlo tuo al prezzo speciale di soli 254,99 euro, anziché 309,99 euro.

DOOGEE S110: un’occasione da prendere al volo

La batteria massiccia da 10800mAh garantisce un’autonomia eccezionale, con 3-5 giorni di utilizzo normale e fino a 30 giorni in standby. Inoltre, la ricarica rapida da 66W permette di raggiungere il 50% di energia in soli 30 minuti, rendendo il DOOGEE S110 perfetto per chi è sempre in movimento. Grazie al cavo OTG, questo smartphone può fungere anche da power bank, permettendo di caricare altri dispositivi in caso di emergenza.

Sotto la scocca, il DOOGEE S110 è equipaggiato con il chip Helio G99 Octa Core, che garantisce prestazioni elevate e un’efficienza energetica senza pari, soprattutto durante le sessioni di gioco più intense. Con 12GB di RAM espandibile e 256GB di memoria interna, espandibile fino a 2TB, non ci saranno limiti alle tue esigenze di archiviazione.

L’esperienza visiva è resa straordinaria dal display IPS Waterdrop da 6,58 pollici FHD+ con una frequenza di aggiornamento superveloce a 120Hz. Questo si traduce in una fluidità incredibile durante lo scorrimento delle pagine web e l’uso delle app. La risoluzione HD 2408 x 1080 offre colori e dettagli vividi, mentre i doppi altoparlanti Hi-Res garantiscono un’esperienza audiovisiva immersiva.

Il comparto fotografico non è da meno, con una fotocamera principale AI da 50MP, una fotocamera per la visione notturna da 24MP e una fotocamera ultragrandangolare da 16MP. La fotocamera frontale da 32MP assicura selfie dettagliati e chiari in qualsiasi condizione di luce.

Progettato per resistere a condizioni estreme, il DOOGEE S110 è certificato IP68/IP68K per la massima resistenza all’acqua e alla polvere e MIL-STD-810H per protezione contro cadute e temperature estreme. È anche possibile utilizzare il telefono in modalità guanto, rendendolo perfetto per chi lavora in ambienti difficili.

