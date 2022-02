Donald Trump lancia il social da cui non può essere bannato: il suo!

Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti, dopo essere stato bannato da tutti i principali social network (Facebook, Twitter e Youtube) a seguito delle rivolte di Capitol Hill, è corso ai ripari dando vita alla sua personale “comfort zone online”: Truth Social, nuova applicazione disponibile da oggi sull'App Store (in arrivo anche sul Google Play Store).

Truth Social è il nuovo social network targato Donald Trump

Al momento, l'applicazione è disponibile solo per gli utenti statunitensi. L'esordio, però, non è stato dei migliori. Alcuni fra i temerari che hanno deciso di provare con mano la nuova “piazza virtuale” nata per iniziativa di Donald Trump hanno fin da subito palesato il loro disappunto.

Molti di questi, che già avevano effettuato una preregistrazione a Truth Social in virtù del forte desiderio di condividere con gli amici questa innovativa realtà, non riescono ad effettuare l'accesso al proprio account. I nuovi utenti, invece, si sono trovati al cospetto di un messaggio che definire “poco accogliente” sarebbe riduttivo:

“A causa delle eccessive richieste ti abbiamo messo in lista d’attesa.”

Stesso infausto destino per la pagina web dell'acclamata applicazione che, al momento in cui stiamo redigendo questo articolo, risulta inaccessibile (potete verificare voi stessi cliccando su questo link).

Dal punto di vista grafico, in base agli screenshot finora trapelati in rete, Truth Social ricorda molto Twitter. Resta da capire se la nuova creatura di Donald Trump avrà uguale successo o se, in caso contrario, seguirà le sorti di un certo Google+.