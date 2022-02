Instagram e Facebook via dall'Europa? C'è già l'alternativa: Waveful

Pochi giorni fa abbiamo riportato la notizia secondo cui Instagram e Facebook potrebbero definitivamente salutare gli utenti europei. Uno scenario alquanto improbabile ma, nella peggiore delle ipotesi, il nuovo social network Waveful si candida per sostituirli.

Waveful si fa spazio tra gli affezionati di Instagram e Facebook

Come molti social network, Waveful si basa principalmente sulla condivisione di contenuti multimediali tra cui appunto foto, video e audio.

C'è però un aspetto da non trascurare: gli utenti che raggiungono una maggiore popolarità possono diventare “Creator“, avendo modo di dar vita a nuove community che qui prendono il nome di “Tsunami“, ed ottenere guadagni in base alle loro attività ed ai “Superlike" ricevuti.

Per cui, maggiori saranno le interazioni con i post e tanto più alti risulteranno gli introiti per il “Creatore“.

L'applicazione ha riscosso fin da subito un notevole successo nei confronti del pubblico e le potenzialità di crescita per questa nuova piattaforma sono altissime. Waveful è disponibile per il sistema operativo Android, sul Google Play Store, e per iOS, sull'App Store.

