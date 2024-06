Domotica FACILE con Shelly Plus i4 DC, il controllore WiFi e bluetooth smart in sconto Amazon

Shelly Plus i4 DC è tornato in offerta su Amazon ad un prezzo molto interessante. Questo controllore wifi e bluetooth è l’ideale per la domotica, facilissimo da installare e utilizzare e ti da un pieno controllo dei tuoi dispositivi anche dallo smartphone. Puoi acquistarlo a soli 15,99 euro, con spedizione Prime che assicura la consegna immediata.

Shelly Plus i4 DC: le caratteristiche del controllore

Shelly Plus i4 DC funziona da controllore automatico e ti permette di attivare o disattivare manualmente scene, azioni sincronizzate o altri scenari domotici complessi. Puoi utilizzarlo per gestire altri relè Shelly, sensori o dispositivi controllati tramite i protocolli HTTP e MQTT.

Alimentato da 5-24 V DC, consente di avere fino a 3 diverse azioni di automazione per ogni pulsante, per un totale quindi di 12, che lo rende pratico per controllare velocemente gruppi di dispositivi. Ad esempio, puoi installarlo vicino alla porta di ingresso così da accendere le luci di casa non appena si entra.

Tra i vari scenari di utilizzo possiamo ipotizzare anche l’apertura e la chiusura delle tende, lo spegnimento di alcune prese e il controllo di altri eventuali dispositivi Shelly, con la possibilità di impostare programmi personalizzati a seconda delle proprie esigenze. In più, potrai sfruttare da smartphone l’app Shelly Smart Control per gestire il tutto da remoto.

Approfitta dello sconto Amazon e acquista il controllore wifi e bluetooth smart Shelly Plus i4 DC a soli 15,99 euro.