Il dolcetto diventa scherzetto con le truffe online a tema Halloween

Durante il periodo di Halloween quello che sembra un dolcetto diventa uno scherzetto di cattivo gusto con le truffe online a tema. In queste ore è bene prestare molta attenzione alle mail e ai messaggi che si ricevono. Attenzione anche e soprattutto ai link in essi contenuti, spesso rimandano a pericolose pagine di phishing che, per grafica e loghi, sembrano siti ufficiali di brand famosi.

In questo periodo, tenendo conto anche dei ritardatari, che per varie ragioni non hanno ancora acquistato il loro costume spaventoso, vengono diffuse false offerte promozionali. Molto appetibili, celano siti fantasma, proprio come recentemente avviene per le truffe di trading online. La vittima procede all’acquisto, ma poi il prodotto non viene mai consegnato e quando cerca di contattare l’e-commerce scopre la malefatta.

Stando ai dati registrati dagli esperti, circa il 40% delle email a tema Halloween nasconde pericolose truffe online. Cliccando sui link in esse contenuti l’utente viene rimandato a pagine web fraudolente. L’obiettivo dei cybercriminali è recuperare i dati personali della vittima, i suoi dettagli di pagamento e rubare il suo denaro. Perciò è importantissimo saper riconoscere questi email di phishing e difendersi.

Truffe online a tema Halloween: come riconoscerle

I cybercriminali cercano di sfruttare i temi caldi del periodo. In questi giorni si stanno diffondendo pericolose truffe online a tema Halloween. Come puoi riconoscere email, banner pubblicitari, post social e altro che nasconde vere e proprie trappole per le tue informazioni sensibili e per i tuoi risparmi?