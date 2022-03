Doctor Strange, un nuovo gioco AAA dai creatori di Alan Wake?

Remedy Entertainment, il team finlandese autore di Alan Wake, Quantum Break e Control, sarebbe al lavoro su un adattamento videoludico del fumetto di Doctor Strange.

Il gioco sarebbe un progetto tripla-A in lavorazione per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S e un primo annuncio con teaser trailer pare sia previsto per l'E3 2022 di Los Angeles. Lo riferisce l'account Twitter di Moth Culture, in realtà non particolarmente affidabile, ma considerata la rinnovata popolarità del personaggio Marvel non è da escludere nulla.

BREAKING: Remedy Entertainment is Rumored to be developing AAA (Doctor Strange) game for current-gen. An Official announcement and teaser reportedly planned for this summer's E3 conference. pic.twitter.com/DUhFDp9KfY — Moth Culture (@Moth_Culture) March 20, 2022

Un gioco di Doctor Strange dai creatori di Alan Wake? Cosa c'è di vero

Al momento di vero c'è veramente poco, se non addirittura niente. Come detto, la fonte che ha riferito quella che resta comunque un'indiscrezione molto interessante ha dimostrato in passato di non essere molto affidabile.

Detto ciò, dal punto di vista teorico non siamo così lontani dalle probabilità che qualcosa in pentola stia bollendo davvero. Remedy Entertainment è attualmente impegnata con lo sviluppo di Alan Wake 2, previsto per il 2023, ma il nuovo accordo con Epic Games prevedrebbe anche altri progetti tripla-A: che Doctor Strange sia tra questi?

Il supereroe Marvel, che ha giocato un ruolo di primo piano negli ultimi film degli Avengers e soprattutto nel recente Spider-Man No Way Home, ha conosciuto certo una popolarità mai vista prima finora, specie se si considera a maggio l'uscita del secondo film a lui dedicato. Un tie-in videoludico, seppur ispirato al mondo dei fumetti che a quello cinematografico, potrebbe fare il paio con l'altrettanto ottimo Marvel's Guardians of The Galaxy, sviluppato in quel caso da Eidos-Montreal.

Marvel del resto sta cercando di costruire una sorta di universo anche nell'industria dei videogiochi e Doctor Strange potrebbe essere il prossimo protagonista di progetti che hanno incluso finora gli Avengers e, appunto, i Guardiani della Galassia. Per non dimenticare Spider-Man e Wolverine, in mano ad Insomniac Games in esclusiva PlayStation.

Insomma, staremo a vedere se ci sarà qualcosa di vero o se si tratterà dell'ennesima informazione infondata di una fonte che, purtroppo, non ne ha azzeccate tanto in passato. Nel frattempo, possiamo goderci Doctor Strange in Fortnite.