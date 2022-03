Spider-Man: No Way Home: dove noleggiarlo e quanto costa

Dopo l'enorme successo nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, in Italia è ora di potersi godere Spider-Man: No Way Home comodamente seduti sul divano di casa. Infatti, attualmente sono diverse le possibilità di acquisto per questa pellicola di ispirazione per tutti gli appassionati del mondo Marvel.

Tutti i fan sfegatati di questo genere e legati a questo personaggio che ha fatto la storia, dopo averlo visto su grande schermo, ora non vedono l'ora di poter mettere mano al film per vederlo ogni volta che vogliono e dove vogliono.

Scopriamo insieme in questo articolo dove è possibile acquistare o noleggiare Spider-Man: No Way Home in Italia, ma soprattutto qual è il miglior prezzo disponibile. Di questi tempi, risparmiare qualche soldino non è poi così male, anche se si tratta solo di pochi euro.

Spider-Man: No Way Home: dove acquistarlo al miglior prezzo

Attualmente Spider-Man: No Way Home non è disponibile in streaming on demand sulle piattaforme più famose tra cui Netflix e Disney+. Sarebbero loro le due possibili destinatarie di questo titolo in streaming. Ci vorrà ancora del tempo, ma perché aspettare quando è possibile acquistare la sua versione digitale in alta definizione HD o, per chi ha una Smart TV di recente tecnologia, anche in 4K?

Infatti, puoi tranquillamente acquistare Spider-Man: No Way Home su tre piattaforme super pratiche e molto sicure per i tuoi acquisti online. Vediamole insieme in ordine per miglior prezzo:

su Microsoft Store lo acquisti a 10,99 euro;

lo acquisti a 10,99 euro; su Google Play lo acquisti a soli 11,99 euro;

lo acquisti a soli 11,99 euro; su Rakuten TV lo acquisti a soli 13,99 euro.

Dove noleggiarlo al miglior prezzo

Questo titolo si può anche noleggiare. Attualmente è disponibile su CHILI. Iscrivendoti al servizio potrai ricevere un omaggio di benvenuto pari al 20% di sconto sul tuo primo film a noleggio che potrebbe essere proprio questo titolo.

Non devi far altro che raggiungere la pagina ufficiale di CHILI, registrati con un nuovo account e poi selezionare Spider-Man: No Way per la visione noleggiandolo a un prezzo scontato.