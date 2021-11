DJI: un prodotto "misterioso" il 5 novembre, sarà il Mavic 3?

DJI ha in mente di tenere un nuovo evento di lancio il prossimo 5 novembre; in questa occasione dovrebbe presentare il DJI Mavic 3, il drone che tutti i videomaker (e non solo) stanno aspettando.

DJI Mavic 3: il debutto è alle porte

DJI, il famoso produttore di droni, ha annunciato ufficialmente che la società terrà un evento di lancio in Cina il 5 novembre alle 10:00 (ora locale). Il tema dell'evento è “Image Supreme” ma l'azienda non ha rivelato cosa verrà lanciato.

Ma, se le recenti perdite sono qualcosa su cui basarci, la società cinese si sta preparando per presentare il suo nuovo drone della serie Mavic: stiamo parlando del tanto atteso Mavic 3.

Lo sviluppo è in linea con il piano dell'azienda di ospitare tre eventi di lancio per il debutto di tre diversi prodotti. Ha tenuto infatti, uno show il 20 ottobre per lanciare Ronin 4D, la prima cinepresa a quattro assi del marchio, anch'essa dotata di un sistema di imaging Zenmuse X9.

Dopo il lancio di questa cinepresa 4D, l'azienda ha ospitato un altro evento il 27 ottobre in cui ha lanciato la fotocamera Action 2 che offre opzioni di espansione magnetica multiforme per adattarsi a varie scene di ripresa.

Ora, il prossimo 5 novembre in Cina, sappiamo che la compagnia dovrebbe lanciare il DJI Mavic 3, che è già trapelato online. Si dice che sia dotato di un sistema di prevenzione degli ostacoli omnidirezionale e di un sistema di rilevamento a infrarossi.

Inoltre, si dice che verrà dotato di un gimbal a 3 assi completamente stabilizzato con un teleobiettivo e una fotocamera grandangolare con la capacità di catturare video 5.2K e foto da 20 megapixel. L'obiettivo ultra-wide ha un'apertura di f2.8 e l'ottica tele dovrebbe supportare lo zoom 7x.

Il prodotto dovrebbe pesare circa 920 grammi. Si dice anche che il drone disponga di una capacità di archiviazione integrata di 1 TB e sia alimentato da una batteria da 5000 mAh o 6000 mAh, in grado di fornire 46 minuti di volo. Dovrebbe anche essere fornito in bundle con accessori standard come un telecomando simile a quello del Mavic Air 2S.

Se si deve credere ai rapporti, insieme al Mavic 3, la società lancerà anche il Mavic 3 Cine, che è probabilmente progettato per i registi e la camera potrebbe essere dotata di filtri ND. Per sapere con certezza cosa c'è nella manica dell'azienda, dovremo aspettare ancora un paio di giorni prima che l'evento di lancio abbia luogo.