DJI svela la nuova Action 2 dal design modulare

Il rinomato produttore di droni DJI ha aggiornato la sua offerta di camere portatili con il debutto della Action 2. Il prodotto è l'erede della prima Osmo Action, la vera rivale della GoPro lanciata nel lontano 2019.

DJI Action 2: le caratteristiche

Il sistema di denominazione per Action 2 è stato leggermente modificato rispetto al suo predecessore con la rimozione del moniker Osmo. Ciò nonostante, conserva ancora il design a doppio schermo visto sul predecessore. Arriva anche con diversi accessori e componenti aggiuntivi aventi delle proprietà magnetiche.

La fotocamera è dotata di un piccolo modulo che misura 39 mm quadrati e 22 mm di profondità. La camera racchiude un sensore da 12 MP in grado di registrare video 4K. L'obiettivo da 12 MP ha un ampio campo visivo di 155 gradi. Il dispositivo racchiude anche un touchscreen OLED da 1,76 pollici protetto da uno strato di Corning Gorilla Glass.

Il design modulare consente agli utenti di collegare un secondo touchscreen accompagnato da una serie di microfoni. È anche possibile collegare una batteria aggiuntiva e diversi supporti come un treppiede o un gadget per la GoPro. Volendo, gli utenti possono anche indossare la fotocamera come una collana grazie ad un cordino incluso in confezione.

Action 2 pesa solo 53 grammi. Viene fornita di una memoria integrata da 32 GB che può essere espansa tramite una scheda microSD. Inoltre supporta la stabilizzazione elettronica e il livellamento dell'orizzonte. Può essere utilizzata per lo streaming live o come webcam.

Parlando di prezzi e disponibilità, la fotocamera DJI Action 2 ha un prezzo di 399€ da noi. Nella scatola troverete la fotocamera insieme ad un supporto, un cordino e un modulo di alimentazione che estende il tempo di registrazione a 180 minuti e aggiunge uno slot per schede microSD extra. Curiosamente, non potete acquistare il prodotto senza questo bundle.

Una seconda confezione che che include il secondo touchscreen verrà rilasciata a partire dal prossimo 2 novembre.