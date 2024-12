DJI starebbe lavorando a un drone pieghevole

Stando alle ultime indiscrezioni pubblicate online, DJI potrebbe presto lanciare un nuovo drone chiamato DJI Flip. Si tratta di una novità molto interessante perché rispetto ai modelli attuali questo sarà un drone pieghevole, quindi estremamente portatile e compatto quando non in volo, ma nello zaino.

Non abbiamo ancora informazioni su come questo nuovo modello si posizionerà all’interno della gamma già presente dei modelli di punta come la serie Mini e il nuovissimo DJI Neo, leggero, economico e con AI. Tuttavia, alcune ipotesi stanno percorrendo principalmente due strade in merito a questo argomento:

l’azienda sta pensando a un’alternativa più user-friendly orientata ai principianti rispetto alla serie DJI Mini; l’azienda vuole proporre un drone pensato proprio per i creatori di contenuti sui social media che prediligono praticità e portabilità, consentendone anche l’utilizzo negli spazi interni grazie alle protezioni per le eliche.

DJI Flip: le dichiarazioni

Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali in merito al DJI Flip. L’unico ad averne parlato in anteprima, condividendo un post su X con la prima immagine del drone pieghevole, è stato il noto leaker DJI Jasper Ellens, fonte rivelatasi sempre attendibile in merito alle informazioni anticipate in passato.

Il famoso leaker ha spiegato: “Grazie al mio amico YueYue ecco la prima visione del #DJIFLIP. Il Flip sarà il drone pieghevole DJI di nuova generazione. Se stavate aspettando un Mini 5, eccolo qui. Avrà O4 e probabilmente LiDAR. Le protezioni delle eliche sono come quelle in fibra di carbonio degli FPV“.

Le caratteristiche del Flip

Il DJI Flip si presenta come un drone compatto e pieghevole, dotato di alcune caratteristiche molto interessanti che probabilmente rispecchieranno la realtà dei fatti alla sua uscita:

batteria da 3110 mAh decisamente più capiente degli ultimi modelli della serie Mini;

decisamente più capiente degli ultimi modelli della serie Mini; presenza di sensori LiDAR che gli permetteranno di riconoscere ed evitare gli ostacoli;

che gli permetteranno di riconoscere ed evitare gli ostacoli; compatibilità con il sistema di trasmissione OcuSync 4 (O4) ;

; supporto integrato per i controller DJI RC 2 e RC-N2 ;

; eliche protette da sistemi simili a quelli in fibra di carbonio dei droni FPV.

In conclusione, il DJI Flip si è presentato come un drone misterioso e intrigante, dotato di caratteristiche che lo rendono potenzialmente adatto sia ai principianti che ai creatori di contenuti. Dovremo solo vedere come si posizionerà sul mercato all’interno della vasta gamma di droni già presenti e quali saranno le funzionalità e le caratteristiche definitive.