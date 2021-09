In queste ore sono trapelate moltissime nuove indiscrezioni relative ai futuri DJI Osmo Mobile 5 e Osmo Mobile 4 SE; le due periferiche potrebbero essere svelate l'8 settembre.

DJI Osmo Mobile 5 e 4 SE: cosa sappiamo al momento?

DJI, l'azienda nota per i suoi droni, ha già sul mercato alcuni gimbal e supporti per smartphone. Ora, sembra che la compagnia si sta preparando per lanciare un nuovo modello con selfie stick telescopico integrato nella maniglia; questo è quanto riportato da WinFuture.

Il nuovo gimbal per device mobili di DJI, denominato Osmo Mobile 5, sarà il successore dell'Osmo Mobile 4 uscito lo scorso anno. È probabile che venga commercializzato nel corso di un evento di lancio il prossimo 8 settembre ad un prezzo di 159 euro, il che equivale, approssimativamente, a 188 dollari.

Se si deve credere ai rapporti emersi in rete, l'imminente gadget si potrebbe piegare fino a circa 17 cm (6,7 pollici) e può essere in grado di estendersi ancora di più per avvicinarsi meglio al soggetto in questione.

Tuttavia, non aspettatevi che si estenda tanto quanto un selfie stick; i rumor suggeriscono che la distanza dovrebbe essere sufficiente per godere di una maggiore flessibilità.

Sfortunatamente, la nuova funzionalità sembra avere un impatto sulla durata della batteria in quanto, secondo quanto riferito, l'azienda offrirà un'autonomia di 6 ore e 20 minuti, ovvero una massiccia diminuzione rispetto alle 15 ore di autonomia dichiarate con il vecchio modello.

È stato riferito che tale cella energetica può essere completamente ricaricata in circa 1,5 ore. Per quanto riguarda il design, l'azienda sembra aver mantenuto un sistema di montaggio magnetico, rendendo più facile attaccare e staccare rapidamente il telefono al gimbal.

Insieme al nuovo Osmo Mobile 5, secondo quanto si legge dal report di WinFuture, DJI sta pianificando di lanciare anche l'Osmo Mobile 4 SE una variante più economica che elimina il sistema di montaggio magnetico al fine di mantenere bassi i costi. Si ipotizza un prezzo di listino di 99 dollari.

