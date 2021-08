Una nuova fuga di notizie ci ha appena permesso di scoprire nuove indiscrezioni relative al futuro DJI Mavic 3 (o Mavic 3 Pro) non ancora presentato. Ci sono molte aspettative in merito all'ultimo drone del colosso cinese. Ad oggi non si sapeva molto del gadget in questione, ma grazie a un nuovo leak, ora conosciamo nuove informazioni sulla macchina in arrivo.

DJI Mavic 3: cosa sappiamo finora?

Il portale brasiliano DroneModelismo ha fornito un'illustrazione del drone DJI Mavic 3 di prossima generazione, insieme a molte delle sue specifiche tecniche. Il velivolo potrebbe presentare un nuovo sistema di prevenzione delle collisioni che ha lo scopo di migliorare la sua manovrabilità complessiva.

Avrà anche telecamere adattive e sistemi di zoom più potenti. I sensori anteriori e posteriori sembrano essere stati riposizionati al fine di migliorarne l'efficacia, mentre quelli laterali pare che siano stati tutti rimossi.

Il gadget dovrebbe contenere ben 1 TB di storage e pare che sia in grado di restare in volo per un massimo di 40 minuti. Il merito è anche della batteria da 6000 mAh che DJI pare che abbia collocato sotto il sistema.

Il gimbal del drone ora ha un aspetto automatico integrato, anche se non siamo sicuri se la protezione in acrilico verrà mantenuta. È importante sottolineare che un nuovo smart controller arriverà con il drone così da facilitare la gestione del volo.

Si ritiene che il gimbal presenterà un nuovo meccanismo di blocco automatico che si attiverà quando il drone verrà spento. Le illustrazioni rilasciate mostrano anche un look molto elegante che potrebbe essere significativamente diverso da quello del suo predecessore, il DJI Mavic 2, rilasciato nel 2018. Potrebbero esserci almeno due versioni: una standard e una superiore denominata, probabilmente, “Mavic 3 Pro”.

Sebbene al momento DJI non abbia rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito, il tipster prevede anche che la serie Mavic 3 possa venire rilasciata a ottobre.

