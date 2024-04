DJI Osmo Action 4: MEGA sconto di 100 euro su Amazon

Conquistare il mondo delle riprese dinamiche e avventurose non è mai stato così accessibile come ora. L’innovativa DJI Osmo Action 4, all’avanguardia della tecnologia delle action cam, è ora disponibile su Amazon con un incredibile sconto del 23%. Con caratteristiche sorprendenti che vanno oltre le aspettative, questa action cam è la compagna perfetta per catturare ogni tuo momento epico. Approfitta subito di questa occasione e acquistala al prezzo speciale di soli 328,98 euro, anziché 429,00 euro.

DJI Osmo Action 4: le scorte a disposizione sono quasi finite

Il cuore pulsante di questa action cam è il suo sensore da 1/1.3”, che garantisce immagini nitide e dettagliate anche nelle condizioni di scarsa illuminazione. Che tu stia esplorando una grotta buia o godendoti una notte stellata, potrai catturare ogni istante con chiarezza e definizione, grazie alla sua efficace soppressione del rumore.

Le prestazioni di registrazione a 10 bit e D-Log M aprono le porte a un mondo di possibilità nel post-editing. Con la DJI Osmo Action 4, potrai modificare i tuoi filmati in modo fluido, preservando la nitidezza e i dettagli originali. Da ora in poi, trasformare i tuoi video in capolavori sarà più semplice che mai.

La resistenza al congelamento e l’autonomia estesa rendono questa action cam un compagno affidabile anche nelle situazioni più estreme. Che tu sia sulle piste da sci o sotto zero in una fredda notte d’inverno, potrai contare su di essa per catturare ogni momento. Con un’operatività intuitiva e fino a 150 minuti di registrazione, anche a basse temperature, potrai concentrarti solo sulle tue avventure senza dover pensare alla batteria.

Con risoluzione 4K/120fps e un FOV di 155º, potrai vivere ogni istante con una prospettiva mozzafiato. Le riprese in slow motion saranno fluide e nitide, catturando ogni dettaglio delle tue attività sportive più intense. Inoltre, con lo sgancio rapido magnetico e la possibilità di registrare video verticali nativamente, potrai creare contenuti coinvolgenti e pronti per i social media in un batter d’occhio. Non dovrai più preoccuparti della posizione della fotocamera o della prospettiva di registrazione, la DJI Osmo Action 4 lo rende tutto più semplice.

Infine, la funzione HorizonSteady 360º assicura che le tue riprese rimangano stabili anche durante le acrobazie più audaci. Con tre modalità di stabilizzazione diverse, potrai goderti video fluidi e professionali in qualsiasi situazione.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon. Con la DJI Osmo Action 4, ogni tua avventura diventerà un’epica storia da raccontare. Approfitta subito di questa opportunità e falla tua al prezzo irresistibile di soli 328,98 euro, prima che sia troppo tardi.