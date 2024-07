DJI Mini 4K a 239€: promo lampo su Amazon sensazionale per il drone PREMIUM

Un drone di alta qualità che ti permetta di immortalare paesaggi mozzafiato e riprese cinematografiche: DJI Mini 4K è la scelta premium, adatta anche ai principianti. Compatto e ultraleggero, pesa meno di 249 grammi e offre prestazioni straordinarie in un design portatile e facile da usare. In promo lampo su Amazon, puoi prenderlo a 239€, se non è già finito: completa rapidamente il tuo ordine per approfittarne. Spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime.

La fotocamera 4K HD cattura video in risoluzione ultra alta definizione, consentendoti di creare contenuti visivi davvero sorprendenti. Grazie allo stabilizzatore a 3 assi, le tue riprese saranno fluide e prive di vibrazioni, con una qualità paragonabile a quella dei film professionali. Che tu voglia immortalare tramonti mozzafiato, paesaggi maestosi o emozionanti momenti di vita, ti permetterà di dare vita a veri e propri capolavori.

Oltre alle straordinarie capacità fotografiche e video, questo drone offre anche una portata di trasmissione video di ben 10 km, consentendoti di esplorare aree lontane senza perdere il controllo. La resistenza ai venti fino a 38 km/h e l’autonomia di volo di 31 minuti per singola carica della batteria completano un pacchetto davvero impressionante.

Che tu sia un principiante o un appassionato di lunga data, DJI Mini 4K è estremamente facile da pilotare grazie ai numerosi sistemi di sicurezza e alle funzionalità intelligenti, come il ritorno automatico alla base. Inoltre, l’applicazione DJI Fly ti offre una vasta gamma di strumenti per migliorare la tua creatività, dal montaggio video alle opzioni di scatto creative.

Approfitta ora della promo lampo su Amazon e prendilo a 239€ appena con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta: la disponibilità residua, nel momento in cui ti segnaliamo l’occasione, è quasi terminata.