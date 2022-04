DJI Mini 3 Pro sta arrivando e sarà SPAZIALE

In questi giorni si parla sempre più spesso del nuovo drone consumer DJI Mini 3; tuttavia, grazie ad una recente fuga di notizie, sappiamo che il device è prossimo al debutto. Da un video trapelato sul web (cancellato immediatamente dopo) scopriamo quattro caratteristiche principali di questo prodotto.

Le foto che sono state pubblicate in rete del nuovo mini drone di DJI indicano che l'articolo in questione è in fase di test da marzo e che il suo rilascio sul mercato potrebbe avvenire a breve. Curioso però, il nome del gadget: Mini 3 Pro, che si può leggere sul braccio anteriore.

DJI Mini 3 Pro: cosa sappiamo?

Abbiamo potuto leggere molte notizie su questo velivolo da altrettanti leakster. Il drone potrebbe pesare poco meno di 250 grammi, così da essere il più leggero possibile. Avendo un peso così contenuto poi, potrebbe venir pilotato senza particolari problemi anche dai neofiti e dai “non professionisti”. Non avrà bisogno di alcuna registrazione in alcuni paesi del mondo.

Fra le altre cose, notiamo che il Mini 3 Pro sembra essere dotato di una fotocamera ad alte prestazioni e di un OIS migliorato. Potrebbe presentare anche un sensore fotografico migliorato, avente un'apertura più generosa in grado di catturare più luce anche in situazioni di scarsa illuminazione. Ci sarà poi un gimbal meccanico a tre assi. Arriveranno quindi, due modelli differenti: uno standard e uno Pro.

Dalla fuga di notizie infine, scopriamo che il Mini 3 presenterà una pletora di nuovi sensori volti ad evitare gli ostacoli; ci saranno quelli posti in avanti e quelli inseriti sulla parte inferiore, che serviranno al drone per impedire che si schianti contro oggetti, alberi, uccelli, etc.

La batteria sarà da 2453 mAh e permetterà di godere così di un tempo di volo migliorato e di un'autonomia migliorata. In poche parole, si potrà pilotare il velivolo per ben 31 minuti.

Il lancio potrebbe avvenire fra pochi giorni, quindi restate connessi.