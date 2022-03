DJI: l'azienda non vende più i suoi droni in Germania?

Conosciamo tutti DJI: questo brand cinese è famoso in tutto il mondo ed è uno dei principali – se non il numero uno – nel mondo dei droni consumer. Ora scopriamo che i prodotti dell'azienda sono stati ritirati dagli scaffali del principale negozio di elettronica di consumo in Germania, MediaMarkt (l'alternativa tedesca a MediaWorld).

A riportare ciò ci pensa un report di Pandaily: si è appena scoperto che lo store di elettronica ha rimosso i gadget del noto OEM di droni dai suoi negozi. Perché sta accadendo ciò?

Perché non ci sono più i droni DJI presso MediaMarkt?

DJI ha affrontato un grosso problema di recente; la società è stata attaccata da alcuni spammer all'inizio di questo mese e ora si scopre che MediaMarkt Saturn Retail Group ha affrontato una situazione similare in passato. Ecco perchè la compagnia ha dovuto sospendere le vendite dei droni del marchio cinese per problemi di sicurezza.

Di seguito la dichiarazione del marchio:

bbiamo ribadito molte volte che tutti i prodotti DJI sono progettati per scopi civili e non possono soddisfare i requisiti dell'uso militare. Al momento, è totalmente sbagliato accusare DJI di sostenere la guerra sulle piattaforme social estere. Inoltre, il team di conformità interno di DJI è composto da professionisti esperti per garantire che l'attività di DJI sia pienamente conforme alle normative internazionali.

Oggi si apprende che MediaMarkt e DJI stanno cercando di trovare un accordo relativo all'incidente di spamming. Da tempo però, il produttore di droni è un sorvegliato speciale da noi, soprattutto negli Stati Uniti. Di fatto, più volte è stato denunciato dal governo statunitense per ipotetici e probabili violazioni della sicurezza nazionale in America. Addirittura, alcune aziende che hanno sede negli USA hanno persino tagliato i rapporti con la compagnia.

Come andrà a finire questa vicenda? Le realtà troveranno un accordo? Giusto come “remind me”, si è scoperto che i droni DJI stanno venendo usati per scopi militari durante la guerra Russia-Ucraina.