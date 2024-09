"DJI Mini 3: drone leggero e pieghevole, sconto del 21% su Amazon

Il DJI Mini 3, un mini drone pieghevole e leggero, è ora disponibile su Amazon a 379,00€, con uno sconto del 21% rispetto al prezzo di listino di 479,00€.

Questo drone si distingue per la sua capacità di registrare video in 4K HDR, offrendo una qualità visiva eccellente anche nelle condizioni di luce più difficili. Grazie alla sua autonomia di volo di 38 minuti, il DJI Mini 3 permette di effettuare riprese lunghe e dettagliate senza interruzioni.

Una delle caratteristiche più interessanti di questo modello è la possibilità di realizzare riprese verticali native, ideali per i contenuti destinati ai social media, come video su Instagram o TikTok. Le funzioni intelligenti, come il tracciamento automatico e il ritorno automatico al punto di decollo, lo rendono estremamente facile da utilizzare anche per chi è alle prime armi.

Con la sua classificazione C0, il DJI Mini 3 può essere utilizzato anche senza particolari restrizioni in molte aree urbane, poiché pesa meno di 250 grammi, rispettando le normative europee sui droni.

Non perdere questa offerta esclusiva su Amazon e acquista il DJI Mini 3 a un prezzo scontato. Un’occasione perfetta per chi cerca un drone compatto e performante.