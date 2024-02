DJI Mini 2 SE a prezzo BOMBA su Amazon: finalmente in MEGA sconto

DJI Mini 2 SE è finalmente in enorme sconto su Amazon. Il drone per tutti, potente e compatto, puoi portarlo a casa a 279,99€ invece di 359€. Completa al volo il tuo ordine per approfittarne, se non è già finito. Lo ricevi in modo veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime, ma dovrai fare in fretta: la disponibilità è limitatissima.

Che tu sia un fotografo professionista o un appassionato di droni, è l’accessorio perfetto per scattare foto e video mozzafiato. Con la sua fotocamera integrata in grado di registrare video in 2.7K, puoi catturare dettagli nitidi e colori vivaci per immortalare i tuoi momenti più emozionanti.

La caratteristica che lo rend unico è la sua portabilità. Con un peso inferiore a 249 grammi, questo drone pieghevole può essere facilmente trasportato ovunque tu vada. Basta riporlo nello zaino o nella borsa e sei pronto a decollare in qualsiasi momento!

Ma non finisce qui. Infatti, è dotato di modalità intelligenti che semplificano il volo anche per i principianti. Grazie alla modalità “Follow Me”, il drone ti seguirà automaticamente mentre ti muovi, permettendoti di catturare scatti dinamici senza sforzo. La modalità “Return to Home” ti consente di far tornare il drone al punto di partenza in tutta sicurezza con un semplice tocco.

Non preoccuparti della trasmissione video, perché a disposizione avrai una connessione stabile fino a 10 km di distanza. Puoi esplorare luoghi lontani e catturare immagini mozzafiato senza perdere il segnale. Inoltre, con una durata di volo fino a 31 minuti, hai ampio tempo per esplorare e catturare ogni dettaglio.

DJI Mini 2 SE è anche dotato di un’interfaccia intuitiva che rende il volo facile e divertente. Puoi controllare il drone tramite l’app DJI Fly sul tuo smartphone, che ti offre una visione in tempo reale delle immagini catturate dalla fotocamera. Inoltre, puoi accedere a diverse funzioni creative, come i QuickShots, che ti consentono di registrare video professionali con semplici comandi.

Un’occasione imperdibile, insomma, quella attualmente disponibile su Amazon. Il momento è perfetto per accaparrarti un prodotto di alta qualità come questo, al prezzo che mai immagineresti. Completa al volo il tuo ordine per accaparrartelo a 279,99€ appena con spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta: la disponibilità è limitata.

