DJI Mavic 3 si mostra dal vivo prima del debutto

Una recensione del DJI Mavic 3 spunta online prima del lancio del 5 novembre. Qualcuno deve aver pubblicato tutti i dettagli chiave del nuovo velivolo violando l'embargo.

DJI Mavic 3: è senza segreti, oramai

Il drone consumer Mavic 3 ha attirato una notevole attenzione; sappiamo che ci sarà la presentazione il 5 novembre. È stato anche oggetto di diverse fughe di notizie, poiché siamo stati in grado di vedere numerosi rendering e dettagli chiave sul nuovo drone della compagnia cinese. Ora l'hype è aumentato visto che è emersa la prima recensione video del suddetto velivolo su YouTube.

Il Mavic 3 è la nuova offerta di punta di DJI con diverse caratteristiche impressionanti; in primis, segnaliamo una batteria più grande. Secondo quanto riferito, il video è stato condiviso dal canale ColorBee Photography Life e un appassionato di DJI ha avuto il privilegio di ottenere la clip.

La recensione ha ulteriormente illuminato alcune aree grigie e precedentemente sconosciute del nuovo DJI Mavic 3. Ciò include tutti i dettagli relativi all'applicazione DJI Fly. Tuttavia, il video (che era in cinese) è stato successivamente rimosso. Nella clip si poteva vedere lo squisito design del Mavic 3 e la sua impressionante batteria. Non ci sono differenze significative da ciò che ci aspettiamo secondo le specifiche che avevamo letto in questi mesi sul velivolo in questione.

DJI ha quattro prodotti che sono stati pronti per essere svelati, ma Mavic 3 sarà la scelta migliore. Parliamo di un drone che potrebbe offrire miglioramenti significativi su diversi aspetti delle sue prestazioni. Altri prodotti di DJI sono il controller RC intelligente per Mavic 3, la fotocamera Action e il microfono DJI.

Il modello Cine del Mavic 3 è adatto per i creatori di contenuti professionali e sarà compatibile con il controller smart RC. Mentre Mavic 3 potrebbe costare 2.300 dollari, la versione più potente Mavic 3 Cine potrebbe costare fino a 5.200 dollari.