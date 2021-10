DJI Mavic 3: ci sarà un modello "Cinema"

Prima del lancio del 5 novembre, il blogger tedesco Nils Ahrensmeier ha fatto trapelare i rendering ufficiali di DJI Mavic 3 e di un Mavic 3 Cine relativamente sconosciuto.

DJI Mavic 3 e 3 Cine: le caratteristiche

I cad mostrano che il drone di terza generazione utilizza ancora un design pieghevole, che è complessivamente più portatile del precedente. La linea aerodinamica del corpo è molto simile alla generazione precedente, ma c'è un cambiamento molto accattivante. La sua fotocamera gimbal adotta una soluzione a doppia lente. Il logo di Hasselblad è evidente, e ciò suggerisce che la fotocamera potrebbe essere stata sviluppata congiuntamente con il famoso esperto di fotografia tedesco.

A giudicare dalle informazioni segnate sul corpo di questo modulo a doppia lente, le due fotocamere dovrebbero corrispondere a funzioni grandangolari e ad un teleobiettivo indipendente. L'ultra-wide ha un'apertura di f2.8 e il teleobiettivo dovrebbe supportare lo zoom 7x.

In precedenza c'era la notizia che il DJI Mavic 3 avrebbe supportato le riprese video 5.7K mentre godrà della registrazione video ProRes RAW, oltre a una migliore qualità delle immagini.

Inoltre, si dice che Mavic 3 disponga di una capacità di archiviazione integrata di 1 TB e contenga una batteria da 5000 mAh o 6000 mAh, che può fornire più di 40 minuti di volo.

Allo stesso tempo, il Mavic 3 sarà dotato anche di una migliore funzione di rilevamento degli ostacoli con i sensori di prevenzione degli ostacoli sulla parte anteriore e posteriore della fusoliera spostati ai lati. Il dispositivo sarà inoltre fornito in bundle con accessori standard come un telecomando simile a quello del Mavic Air 2S.

DJI lancerà anche un Mavic 3 Cine che è probabilmente progettato per i registi e la fotocamera sarà dotata di filtri ND. Il modello ha la parola “Cine” stampata sulle eliche. Infine, si legge che verrà fornito con un telecomando con supporto per la visualizzazione su schermo. Ancora pochi giorni di attesa e la nostra curiosità verrà placata.