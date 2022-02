Samsung Galaxy S22 sta arrivando in anticipo a molti utenti

Alcuni Samsung Galaxy S22 preordinati da alcuni utenti pare che siano arrivati ​​prima della data di rilascio: questo è quanto è emerso in queste ore da alcune segnalazioni online.

Samsung Galaxy S22: perché sta arrivando in anticipo?

La line-up Galaxy S22 è stata annunciata il 9 febbraio, durante l'evento Galaxy Unpacked 2022. Al momento, i dispositivi sono disponibili solo per il preordine poiché Samsung non inizierà le consegne fino al 25 febbraio, sia per S22 Ultra che per i modelli S22 e S22 Plus.

Tuttavia, secondo un rapporto di TechRadar, alcuni clienti hanno già messo le mani su questi nuovi dispositivi. Il subreddit Samsung è esploso con gli utenti che pubblicano post sulla ricezione dei loro ultimi smartphone di punta dell'OEM sudcoreano molto prima del previsto. Di fatto, finora solo i media e la stampa hanno ottenuto il sample dell'S22 Ultra per la recensione e i test.

La teoria prevalente è che alcuni clienti che hanno ordinato i dispositivi non appena sono state aperte le finestre di preordine hanno ricevuto immediatamente i loro dispositivi.

Anche le sezioni dei commenti sono in gran parte piene di clienti delusi dal fatto che non hanno ancora ricevuto i loro dispositivi. Alcune persone hanno anche riferito di aver ricevuto date di consegna anticipate.

Tuttavia, tutto questo potrebbe essere dovuto solo a errori di sistema da parte di rivenditori e corrieri, quindi suggeriamo alle persone di non farsi false aspettative e di attendere il 25 febbraio come da prassi. Vi terremo aggiornati sulla questione.

