Samsung rilascerà un Galaxy S22 o un Galaxy S22 Ultra FE?

Samsung ha iniziato a rilasciare telefoni “Fan Edition” nel 2020, con il debutto del primo Galaxy S20 FE. Abbiamo finalmente ricevuto un sequel il mese scorso, il Galaxy S21 FE, che è già stato oscurato dall'arrivo dei nuovi super flagship. Ora si apprende che fra qualche mese potrebbe esserci un altro device FE a cui prestare attenzione. Quindi, ci domandiamo se la società rilascerà un Galaxy S22 FE… o un Galaxy S22 Ultra FE.

Fan Edition, la serie più frizzant di Samsung

Samsung non ha confermato se rilascerà un altro device Fan Edition, ma sembra probabile, sulla base dell'eredità che ha accumulato per il marchio. Tuttavia, sappiamo anche che la compagnia non ha paura di buttare via i suoi dispositivi economici e provare qualcosa di diverso: pensiamo al Galaxy S10 Lite, Note 10 Lite e S10e che non hanno mai avuto sequel diretti. Quindi potrebbe seguire anche quella strada. Se dovessimo scommettere, diremmo che la probabilità di un Galaxy S22 FE è positiva, a meno che Samsung non abbia altri piani drastici, come creare una versione lite dell'S22 Ultra che potrebbe essere nominata “Fan Edition” (FE).

Partendo dal presupposto che Samsung realizzerà un Galaxy S22 FE, come potrebbe essere quel telefono? Bene, entrambi i precedenti telefoni Fan Edition erano abbastanza vicini al precedente telefono Galaxy S di base, quindi un Galaxy S22 FE potrebbe essere probabilmente un'iterazione dell'attuale SS vanilla da 6,1 pollici.

L'hardware interno potrebbe disporre dello stesso chipset Snapdragon 8 Gen 1 viso negli Stati Uniti e potrebbe vantare 8 GB di RAM. Purtroppo, è improbabile un ritorno della scheda microSD e del jack per le cuffie. In più, dovrebbe avere un display più grande rispetto a quello da 6,1 pollici del Galaxy S22.

Onestamente, noi vorremmo vedere un S22 Ultra Lite, più piccolo e con caratteristiche simili a quelle del modello basico. Ovviamente, con design e S Pen derivanti dall'ultimo flagship.