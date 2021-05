Fotomontaggi creativi, composizioni di qualità, senza limiti che non siano imposti dalla fantasia: bastano 9,99 euro per chi sa approfittare subito dello sconto dell'89% su un semplice corso Udemy che consente di mettere facilmente mano ai segreti del mestiere. Photoshop è sinonimo di magia per il modo in cui sa plasmare la realtà percepita attraverso le immagini, ma se non si sanno usare al meglio gli strumenti del software non ne uscirà mai un prodotto davvero di qualità.

Photoshop, l'arte del fotomontaggio

Ecco perché un corso di questo tipo è in grado di aprire porte nuove e di consentire la realizzazione di fotomontaggi di altro livello.

Questo videocorso sulle basi del fotomontaggio con Photoshop ti porta infatti alla scoperta dei comandi e metodi basilari che ti consentono un'operatività immediata. Gran parte dell'attività del corso si concentra sull'elaborazione di file di esempio con gradi di difficoltà via via crescenti, dai fotomontaggi base e quelli più avanzati. Al termine del corso sarai in grado di procedere autonomamente alla realizzazione di fotomontaggi sia iperrealisti sia creativi.

Il corso Udemy si focalizza su specifici obiettivi, con un approccio estremamente pragmatico applicato ai singoli strumenti per il raggiungimento immediato di un alto livello di qualità complessiva:

Le basi del fotomontaggio

Gli strumenti base di scontorno

Lo strumento Penna

Le selezioni

La maschera veloce

Le maschere di livello

Creare scontorni complessi con le curve di Bezier

Le ombre e il loro realismo

La prospettiva geometrica nel fotomontaggio

Fondere immagini diverse tra loro creando una fotografia realistica

Un corso per fotografi, per appassionati, per studenti e per chiunque abbia compreso quanto Photoshop possa offrire alla propria attività di imprenditore, di studente, di professionista o di semplice creativo. L'alternativa è una guida completa in cartaceo al prezzo di 10,90 euro (gratis con Amazon Kindle Unlimited), ma un corso Udemy è ben altra cosa: a disposizione, pressoché allo stesso prezzo, ci sono infatti 4,5 ore di videolezioni on-demand e 18 risorse scaricabili.

I segreti dei più comuni strumenti di Photoshop sono a disposizione: bastano curiosità, creatività e 9,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

App