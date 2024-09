Diventa invisibile online con PrivadoVPN: -87% +3 mesi gratis

PrivadoVPN assicura l’anonimato rendendo invisibile online chiunque attivi la sua VPN sui suoi dispositivi. Cosa stai aspettando? Ottieni il massimo della privacy e della sicurezza. Oggi ti abboni con un’offerta speciale. Attiva la VPN all’87% di sconto con 3 mesi gratis.

Con sede a Zurigo, in Svizzera, PrivadoVPN offre il massimo della sicurezza e della privacy. Puoi stare tranquillo che questa VPN non richiede alcun requisito di registrazione e non fa parte degli accordi internazionali di condivisione della sorveglianza. Accedi ad alcune delle migliori leggi sulla tutela dei consumatori del pianeta.

Tra l’altro, PrivadoVPN, oltre a renderti invisibile online, assicura 30 giorni di rimborso garantito. In pratica, puoi provare tutte le sue funzionalità senza impegno. Ma siamo più che certi che ti innamorerai di questa VPN e delle sue funzionalità incluse. Approfitta subito dell’offerta per mettere le basi di privacy e sicurezza nei tuoi dispositivi.

PrivadoVPN: invisibile online, più sicuro e più veloce

Con PrivadoVPN non solo diventi invisibile online, ma anche più sicuro e più veloce. Attiva la VPN all’87% di sconto con 3 mesi gratis. Al resto ci pensano i suoi server una volta attivato l’abbonamento.

Grazie alla crittografia di livello militare rendono le tue informazioni completamente invisibili a terzi. Così scoraggi il monitoraggio della tua attività online da parte di fastidiosi tracker, ma anche di cybercriminali in cerca della loro prossima vittima.

La sua app multi-device è compatibile con tutti i sistemi operativi e può essere attivata su dispositivi illimitati fornendo dati illimitati. Ogni server, posizionato in oltre 66 città di tutto il mondo, garantisce uno streaming senza buffering e la possibilità di cambiare posizione virtuale.

In questo modo si aggirano facilmente censure e blocchi regionali per accedere a tutti i contenuti disponibili sul web. Ma non è tutto. Infatti, PrivadoVPN, oltre a renderti invisibile online, integra un sistema di prevenzione dalle minacce e un blocco degli annunci pubblicitari.