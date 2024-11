Display da 15.6" e profilo SOTTILE: -21% per il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3

Spesso è molto difficile trovare il connubio perfetto tra prestazioni, design e portabilità: quest’oggi, però, il Black Friday di Amazon ti offre la possibilità di mettere le mani sul notebook che soddisfa tutte queste caratteristiche.

Lenovo IdeaPad Slim 3 è attualmente in offerta al 21% in meno e, come vedremo, monta un hardware di tutto rispetto ed è pronto a sorprenderti anche sotto il profilo prettamente estetico. Innanzitutto, il notebook a marchio Lenovo monta un bel pannello da 15.6 pollici a risoluzione Full HD+ ideale per lavorare ma, soprattutto, per la fruizione di contenuti multimediali a dettagli elevati.

Lenovo IdeaPad Slim 3 costa il 21% in meno con il Black Friday di Amazon

L’ampia diagonale del pannello ti offre la possibilità di affiancare due applicazioni per spingere al massimo la tua produttività e il multitasking, mentre il comparto hardware si occupa di offrirti la giusta potenza e reattività quando serve. A tal proposito, IdeaPad Slim 3 di Lenovo monta un buon processore Intel Core i5 affiancato da 16GB di RAM e 512GB di memoria interna SSD, a cui si affianca anche una batteria dell’ottima durata e con tanto di tecnologia di ricarica rapida.

Se il display è pronto a sorprenderti con colori vivaci e una buona luminosità generale, resterai piacevolmente colpito dalla qualità audio; infatti, il notebook Lenovo monta speaker con tecnologia Dolby Atmos.

Il nostro consiglio è di prendere al volo questa offerta del Black Friday sul notebook a marchio Lenovo; è un ottimo portatile e se attivi i servizi Prime ti verrà consegnato a casa senza costi aggiuntivi di spedizione.