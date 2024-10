Disney+: tutte le novità di novembre 2024

Finalmente siamo riusciti a conoscere tutte le novità in arrivo su Disney+ a novembre 2024. Sicuramente sarà un mese avvincente, ricco di novità e tantissimi titoli davvero attesissimi. L’intrattenimento non è mai stato così esclusivo. Il tuo abbonamento parte da soli 5,99€ al mese con il Piano Standard Pubblicità.

Disney+ è la casa di Disney, Pixar, Star Wars, Star, Marvel e National Geographic. Perciò è sempre festa quando arrivano nuovi film e nuove serie TV. Non perderti tutte le novità in programma, così da assaporare il vero piacere di passare l’autunno in compagnia dei migliori titoli per il mese di novembre 2024.

Disney+: tutta la programmazione di novembre 2024

Vediamo quindi tutta la programmazione di Disney+ per novembre 2024 con le novità in arrivo lungo tutto il mese.

01 novembre

Con le musiche di John Williams

Trama: Un documentario che esplora l’eredità musicale di uno dei compositori più iconici di Hollywood.

Grotesquerie

Trama: Una serie horror che esplora le paure più profonde attraverso creature e ambientazioni grottesche.

An Almost Christmas Story

Trama: Un corto animato che racconta una storia di Natale quasi perfetta, con un tocco di magia e imprevisti.

Interior Chinatown

Trama: Una commedia d’azione che segue la vita di un attore asiatico-americano che sogna di diventare una star di Hollywood.

Doctor Odyssey

Trama: Un dramma epico che segue un gruppo di medici impegnati in missioni umanitarie in diverse parti del mondo.

In conclusione, nonostante l’addio a diversi titoli su Disney+, la piattaforma offre sempre tantissime novità ogni mese, incrementando così il suo catalogo per assicurare un intrattenimento completo e speciale per tutta la famiglia.