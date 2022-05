Disney+: le serie TV Marvel in arrivo il 29 giugno

La collezione Marvel su Disney+ si arricchirà ancora di più. Ci sono quindi buone notizie per tutti gli amanti di queste serie TV live action. Infatti, dal 29 giugno 2022 arriveranno altri titoli che renderanno ancora più speciale il servizio.

Se ancora non ti sei iscritto, questo è il momento per attivare un abbonamento con Disney . Si tratta di una delle più importanti piattaforme di streaming on demand. Questa propone serie TV e film Disney, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star.

Insomma, anche se relativamente giovane, Disney+ ha saputo tirare fuori le unghie e fare concorrenza con un servizio davvero eccezionale. Infatti, le serie TV Marvel in arrivo sono tra quelle che Netflix ha perso e ha dovuto lasciare a quest’altro colosso.

Scopriamo insieme tutti i titoli in arrivo dal 29 giugno 2022 che sapranno rendere felici tutti i già abbonati e i quelli futuri. Dopo il successo dello Star Wars Day e di tutta la saga disponibile a catalogo, è ora di concentrarsi sui prossimi contenuti Marvel.

Disney+: tutti i titoli Marvel che diventeranno esclusivi dal 29 giugno

Dal prossimo 29 giugno 2022, diversi titoli Marvel diventeranno esclusivi Disney+. Approderanno sulla piattaforma dopo aver lasciato Netflix che, precedentemente, ne ha perso i diritti. Questi andranno ad ampliare la raccolta Marvel più grande e importante.

Tra i titoli già disponibili a catalogo Disney+ troviamo Avengers: Endgame, Black Panther, X-Men, WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier, Loki, Hawkeye e What If…?. Questi sono quelli che da tempo compongono il ricco elenco. A loro e a molti altri si aggiungeranno, dal 29 giugno, altre serie live action Marvel, eccole tutte:

Daredevil ;

; Jessica Jones ;

; Luke Cage, Iron Fist ;

; The Defenders ;

; The Punisher.

Il vantaggio è che i fan potranno trovare un’ampia collezione Marvel disponibile tutta in un unico posto. Un’offerta di contenuti davvero interessante e speciale che preannuncia una forte crescita per Disney+ e il suo futuro nel campo dello streaming on demand. Tra l’altro i numeri parlano di un aumento pari a quasi 8 milioni di abbonati rispetto ai tre mesi precedenti.

Se ancora non lo hai fatto puoi abbonarti a Disney beneficiando del suo ricco contenuto di film, serie TV, docuserie, documentari e speciali dietro le quinte. Il prezzo è davvero molto interessante, sono solo 8,99 euro al mese. Mentre l’abbonamento annuale permette di risparmiare circa 17 euro.

