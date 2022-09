Disney+ lavora a un piano simile ad Amazon Prime

Alcuni dirigenti molto interni a Disney+ hanno fatto sapere che la società è al lavoro su una novità particolarmente speciale. Sembra proprio che l’obiettivo sia quello di realizzare un piano di offerta simile a quello di Amazon Prime.

In altre parole, la società vorrebbe esplorare un programma di abbonamento che includa sconti e vantaggi oltre a contenuti in streaming live e on demand. Una notizia che sta facendo il giro del mondo catturando l’attenzione di tutti.

Ricordiamo che Disney+ sta per lanciare il suo nuovo abbonamento con pubblicità. Si tratta di un piano molto più economico che proporrà contenuti pubblicitari. Ad ogni modo, subito dopo il suo debutto potrebbe a breve arrivarne un altro nuovo e più completo.

Disney+ potrebbe diventare Disney Prime

Secondo le indiscrezioni di alcuni dipendenti Disney+, fornite al The Wall Street Journal, è in progettazione un nuovo piano di offerta che, sintetizzato in due parole, potrebbe essere chiamato Disney Prime. Ovviamente il nome sarà differente, ma le fonti lo hanno definito così per farne comprendere la portata e l’identità.

Il programma – riferisce il The Wall Street Journal – sarebbe in qualche modo simile ad Amazon Prime, che offre vantaggi come la spedizione gratuita, sconti su Whole Foods e un servizio di video in streaming complementare a un canone mensile o annuale, hanno affermato le fonti. Internamente, alcuni dirigenti hanno definito l’iniziativa “Disney Prime”, anche se quello non sarà il nome del programma, ha detto uno dei dipendenti.

Successivo a queste informazioni, è arrivato anche un comunicato stampa ufficiale dove l’azienda in questione ha confermato questa direzione. Kristina Schake, Chief Communications Officer di Disney Co. ha dichiarato in modo chiaro:

La tecnologia ci offre nuovi modi per personalizzare l’esperienza del consumatore in modo da offrire intrattenimento, esperienze e prodotti che sono più rilevanti per ciascuno dei nostri clienti. Un programma di adesione è solo una delle idee entusiasmanti che vengono esplorate.

