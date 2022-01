Disney+: ecco tutte le novità in arrivo a febbraio 2022

Un nuovo mese è alle porte e con esso anche tantissimi nuovi contenuti. Film e serie TV sono ormai all'ordine del giorno e promettono di arricchire le nostre serate d'inverno. Ecco perciò arrivato il momento di rivelare quali sono tutte le novità in arrivo su Disney+ e Star a febbraio 2022. Tra i titoli più attesi vi segnaliamo il debutto di Pam & Tommy, una serie TV che racconta di una storia vera accaduta solo qualche anno fa. Ovviamente in tanti si aspettano anche la seconda parte dell'ultima stagione di Walking Dead e, infatti, il prossimo mese saranno esauditi!

Disney+ e Star: ecco tutti i contenuti in programma per febbraio 2022

Dopo tutti i film e le serie TV usciti su Disney+ a gennaio 2022, tantissime novità sono in programma per febbraio 2022, perciò non vediamo l'ora di sapere cosa ha in serbo Disney+ per i suoi abbonati. Contenuti davvero entusiasmanti che sapranno soddisfare anche gli utenti più esigenti. Vediamo, in ordine cronologico, tutti i titoli in arrivo il prossimo mese.

Pam & Tommy . Questa serie TV sarà disponibile su Star dal 2 febbraio 2022. Gli abbonati al servizio potranno accedere ai primi 3 episodi.

. Questa serie TV sarà disponibile su Star dal 2 febbraio 2022. Gli abbonati al servizio potranno accedere ai primi 3 episodi. Black-ish . Questa serie TV è arrivata alla sua settima stagione e sarà disponibile dal 2 febbraio su Disney+.

. Questa serie TV è arrivata alla sua settima stagione e sarà disponibile dal 2 febbraio su Disney+. Grown-ish . Questa serie TV è arrivata alla sua settima stagione. Sarà disponibile su Disney+ dal 9 febbraio 2022.

. Questa serie TV è arrivata alla sua settima stagione. Sarà disponibile su Disney+ dal 9 febbraio 2022. The French Dispatch . Si tratta di un film realizzato nel 2021 che sarà su Star dal 16 febbraio 2022.

. Si tratta di un film realizzato nel 2021 che sarà su Star dal 16 febbraio 2022. What We Do in the Shadows . Si tratta di una serie TV arrivata alla terza stagione che sarà disponibile a partire dal 16 febbraio 2022 su Disney+.

. Si tratta di una serie TV arrivata alla terza stagione che sarà disponibile a partire dal 16 febbraio 2022 su Disney+. The Walking Dead . Tutti in trepidante attesa della seconda parte relativa alla stagione 11, il finale. Tutti gli abbonati a Star potranno vederlo dal 21 febbraio 2022.

. Tutti in trepidante attesa della seconda parte relativa alla stagione 11, il finale. Tutti gli abbonati a Star potranno vederlo dal 21 febbraio 2022. The King's Man – Le Origini . Questo film sarà disponibile su Star dal 23 febbraio 2022.

. Questo film sarà disponibile su Star dal 23 febbraio 2022. No Exit. Si tratta di un film molto recente che sarà disponibile su Star dal 25 febbraio 2022. Promette parecchia suspense e azione.

