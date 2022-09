Il Disney+ Day sarà una BOMBA di novità: siamo pronti a tutto

Oggi, giovedì 8 settembre 2022 è il gran giorno. Tutti gli appassionati Disney, Pixar, Marvel e Star Wars non vedono l’ora di mettere gli occhi sulle novità in arrivo su una delle piattaforme streaming più esclusive. Ecco a voi il Disney+ Day.

Sono davvero tantissime le novità in arrivo e tutte davvero emozionanti. Il programma pensato per questo giorno, tanto da renderlo memorabile, include anteprime mondiali. Vi ricordate Pinocchio? E cosa dire invece di Thor: Love and Thunder?

A questi due titoli così acclamati si aggiunge anche un cortometraggio de I Simpson con Welcome to the Club e anche Obi-Wan Kenobi: Il ritorno dello Jedi. Ma questi sono solo alcuni dei contenuti promessi con il Disney+ Day. Perciò vediamo in anteprima cosa dobbiamo aspettarci.

Disney+ Day: ecco tutti i titoli in programma

Disney+ Day sarà un concentrato di novità entusiasmanti. Non ci sono dubbi che resterete incollati allo schermo per molto tempo in attesa di terminare tutte queste perle tra film, serie TV e molto altro. Ovviamente dovrai essere abbonato a Disney+ per poterti godere tutte queste novità.

Tutte le novità Marvel

She-Hulk: Attorney at Law

Thor: Love and Thunder

Marvel Studios Assembled: The Making of Thor: Love and Thunder

The Guardians of the Galaxy Holiday Special

Armour Wars

Echo

Ironheart

Loki (Stagione 2)

Marvel Zombies

Spider-Man: Freshman Year

Secret Invasion

What if…? (Stagione 2)

Untitled Wakanda Series

Agatha: House of Harkness

Disney+ Day: ecco a voi Star Wars

Andor

Obi-Wan Kenobi: A Jedi’s Return

The Bad Batch (Stagione 2)

The Mandalorian (Stagione 3)

Star Wars: Tales of the Jedi

Ahsoka

Star Wars: Skeleton Crew

Star Wars: Visions (Stagione 2)

Lando

The Acolyte

Non potevano mancare le produzioni Disney

Pinocchio (live action)

Zootopia+

Disenchanted

Hocus Pocus 2

The Spiderwick Chronicles

Tiana

Ecco le novità in programma su Disney+ firmate Pixar

Cars on the Road Win or Lose



