Su Disney+ Daredevil: Born Again e altre novità a marzo 2025

L’intrattenimento di Disney+ continua a crescere. Il mese di marzo aggiungerà tantissimi altri contenuti disponibili agli abbonati di tutto il mondo. Grazie a questa piattaforma è possibile accedere a titoli esclusivi, disponibili solo qui. E il prossimo mese sarà davvero ricco di novità.

Tra queste segnaliamo la nuova serie Daredevil: Born Again. Ma non si tratta solo di questa. Tantissimi titoli sono in arrivo per tutti gli abbonati a Disney+. Scopri le novità in arrivo il prossimo mese e non perdertene nemmeno una.

Disney+: tutte le novità di marzo 2025

Disney+, essendo la casa di streaming dedicata a film e spettacoli di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e molto altro ancora, ogni mese è pronta a intrattenere i propri abbonati con tantissime novità a catalogo. Ecco cosa arriverà a marzo 2025 sulla piattaforma.

3 marzo Malawi Wildlife Rescue (S2, 6 episodi)

4 marzo Daredevil: Born Again

Matt Murdock, un avvocato cieco con capacità accresciute, sta combattendo per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk persegue i suoi sforzi politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano ad emergere, entrambi gli uomini si trovano su un inevitabile percorso di collisione. Born Again

5 marzo Morphle: Shorts (S1, 15 episodi) Primos (S1, 9 episodi) Win or Lose

La prima serie originale della Pixar segue storie intrecciate di otto personaggi diversi mentre ognuno di loro si prepara per la loro grande partita di softball da campionato. La serie rivela come ci si sente effettivamente a essere nei panni di ogni personaggio – i bambini insicuri, i loro genitori, persino un arbitro malato di amore – con prospettive incredibilmente divertenti, molto emotive e animate in modo unico.

12 marzo Disney Jr.’s Ariel (S1, 4 episodi) Port Protection Alaska (S8, 10 episodi) Meet the Pickles: The Making of Win or Lose Moana 2

Dopo aver ricevuto una chiamata inaspettata dai suoi antenati, Moana deve viaggiare verso i mari lontani dell’Oceania e in acque pericolose e perdute da tempo per un’avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai affrontato.

19 marzo Life Below Zero (S23, 20 episodi) Star Wars: Young Jedi Adventures (Stagione 2)

I giovani Jedi intraprendono nuove missioni attraverso la galassia mentre cercano di fermare l’ascesa dei pirati!

22 marzo Animals, They’re Just Like Us! (S1, 6 episodi)

24 marzo David Blaine Do Not Attempt

Una serie di documentari in sei parti che esplora il mondo attraverso la lente della magia. Alla ricerca di persone incredibili che svolgono vere imprese che sembrano incredibili, Blaine ci porta in un viaggio sbalorditivo attraverso alcune delle culture più straordinarie del mondo mentre cerca spiriti affini, trova ispirazione e impara alcune abilità davvero eccezionali lungo la strada.

26 marzo Morphle and the Magic Pets: Shorts (S1, 10 episodi)

28 marzo Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip

L’undicenne Alexander e la sua famiglia si imbarcano in una vacanza da sogno a Città del Messico, ma vedranno tutti i loro piani andare terribilmente male quando scopriranno un idolo maledetto.



Nell’attesa che arrivino tutti questi titoli non perderti le uscite di febbraio 2025 su Disney+.