Disney+: a febbraio 2025 torna The Kardashians e molte altre novità

Disney+, la piattaforma esclusiva che ospita Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic, ha preparato un febbraio 2025 davvero incredibile. Sono in arrivo tantissime novità tra cui l’attesissimo ritorno di The Kardashians con nuovi episodi.

A partire da soli 5,99€ al mese hai accesso a un ricco catalogo che ogni mese si rinnova con nuovi arrivi. Il mese di febbraio sarà davvero speciale per tutti gli abbonati. Scopri tutte le novità in programma, la loro data di uscita e una breve trama.

Disney+: tutte le novità in arrivo a febbraio 2025

Ecco tutte le novità tra serie TV, film e reality in arrivo a febbraio 2025 su Disney+ per tutti gli abbonati. Segnati ogni singolo appuntamento sul calendario per non perdertene nemmeno uno. Goditi ogni novità senza alcun limite. Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età.

06 febbraio

The Kardashians (stagione 6)

Genere: Reality TV

Serie TV

La famiglia Kardashian-Jenner torna con nuovi drammi, trionfi e colpi di scena nella loro vita quotidiana di celebrità. Tra relazioni, carriere e scandali, le sorelle affrontano sfide personali e professionali.

19 febbraio

Win or Lose

Genere: Animazione

Serie TV

Una squadra di softball giovanile si prepara per la grande partita. Ogni episodio esplora la prospettiva di un personaggio diverso, rivelando le loro speranze, paure e sfide personali.

21 febbraio

A Thousand Blows

Genere: Drama storico

Serie TV

Ambientata nella Londra vittoriana, la serie segue due giovani pugili che lottano per sopravvivere nel brutale mondo del pugilato illegale. Amicizia, rivalità e pericoli si intrecciano in un’emozionante saga.



Ovviamente, se ancora non hai visto tutte le novità arrivate su Disney+ a gennaio 2025 ti consigliamo di non perderle. Grazie a questo servizio di streaming hai la possibilità di accedere a tantissimi contenuti esclusivi che non trovi su altre piattaforme, ma che sono disponibili solo su questa.