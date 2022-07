Disney+ si arricchirà di una nuova serie TV Star Wars

Disney continua ad arricchirsi di nuovi contenuti fantastici. Gli utenti abbonati al suo servizio sono sempre più soddisfatti di ciò che possono vedere e che viene reso disponibile a catalogo ogni mese. Lo dicono i numeri, visto che sono sempre di più quelli che sottoscrivono un abbonamento.

Dopo l’enorme successo di Obi-Wan Kenobi, ora su Disney+ sembra quasi pronta per arrivare una nuova serie TV legata alla saga di Star Wars, che appassiona ancora molte generazioni. Stiamo parlando di Ahsoka che sembra confermare la direzione di Lucasfilm nel rallentare le uscite cinematografiche per concentrarsi sui contenuti streaming.

Disney sta scommettendo molto su questa produzione come per molte altre che dovrebbero uscire sulla piattaforma di streaming live e on demand dal 31 agosto 2022 in poi. L’attesa è quindi alta per tutti i fan di Star Wars che hanno apprezzato molto gli ultimi contenuti prodotti.

Disney+: Ahsoka sembra essere a buon punto

La nuova serie TV Ahsoka, legata alla saga di Star Wars, sembra essere a buon punto. Ma cosa possono aspettarsi i fan dalla prossima serie Disney+ original? Lo ha rivelato la protagonista che interpreta Ahsoka Tano, Rosario Dawson, che, citando anche Dave Filoni, impegnato nella produzione, ha dichiarato:

Dave e Jon Favreau stanno lavorando a progetti di Star Wars in modo che possano essere visti da soli, ma fa anche venire voglia di saperne di più… Ci sono stati due casi in cui Ahsoka viene mostrato in missione (nelle serie The Mandalorian e The Book of Boba Fett ndr), vediamo come interagisce con le persone, ma non la capiamo davvero, di per sé. Anche i fan che hanno vissuto con lei per così tanto tempo non sanno dove si trovi nella sua ricerca.

Insomma, stiamo parlando di uno spin-off davvero interessante, che promette molto bene. A confermarlo c’è anche Natasha Liu Bordizzo, che interpreta Sabine Wren. In un’intervista dedicata proprio a questa produzione, senza mezzi termini e con molta sicurezza, ha assicurato:

Molte persone non hanno visto Star Wars Rebels… È fantastico per chi l’ha visto, ma abbiamo un capitolo a sé stante che può essere visto come tale.

Non perdere questa occasione. Abbonati subito a Disney e goditi tutti i contenuti esclusivi che questa piattaforma di streaming on demand ha da offrire. Potrai risparmiare il costo di 2 mesi attivando il piano annuale, oppure potrai decidere di attivare quello mensile a un costo comunque vantaggioso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.