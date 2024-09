Disney ha annunciato le prime due serie animate Pixar in arrivo su Disney+

Nel giorno del debutto di Inside Out 2 in catalogo, Disney ha annunciato l’arrivo delle prime due serie animate Pixar su Disney+ nel corso dei prossimi mesi. La prima è Dream Productions, serie legata al mondo di Inside Out, la cui uscita è attesa per il mese di dicembre. Sarà invece disponibile a partire da febbraio 2025 Win or Lose, serie originale Pixar diretta da Carrie Hobson e Michael Yates.

Dream Productions: la serie spin-off di Inside Out

Dream Productions sarà la prima serie animata di Pixar a sbarcare nel catalogo di Disney+. Lo farà a partire dall’11 dicembre, con quattro episodi in totale. Scritta e diretta da Mike Jones, la miniserie racconta i sogni dell’adolescente Riley, riprodotti in maniera fedele nello speciale studio cinematografico da cui prende il nome la serie.

Nel cast originale, Paula Pell (Girls5eva) presta la voce alla regista Paula Persimmon, chiamata a produrre un sogno di successo con i ricordi di Riley. Richard Ayoade (IT Crowd) è invece il doppiatore di Xeni, un regista di sogni ad occhi aperti, che entra ben presto in sfida con la collega più famosa.

Win or Lose: la prima serie originale Pixar slitta al prossimo anno

L’annuncio delle nuove uscite Pixar sulla piattaforma Disney+ ha confermato il rinvio della serie originale Win or Lose al prossimo anno. Diretta, scritta e prodotta da Michael Yates e Carrie Hobson, la serie animata in otto episodi debutterà il 19 febbraio 2025.

Nel cast figura anche Will Forte: l’attore di 30 Rock e Nebraska presta la voce a un allenatore di baseball della Little League. E proprio la partita più importante di fine campionato è al centro del racconto, con ogni episodio che avrà per protagonista un personaggio e uno stile visivo diverso.

Ecco il primo video che anticipa l’arrivo della serie Pixar Win or Lose su Disney+ (nel titolo veniva ancora riportato dicembre come mese di uscita, prima del rinvio ufficiale delle scorse ore).