Disney Plus: l'elenco completo delle nuove uscite di gennaio 2022

Il nuovo anno sta per cominciare, anche su Disney Plus: il catalogo si arricchisce di numerosi titoli a disposizione degli utenti. Tornano la divertentissima commedia “Full Monty” e l'apprezzata pellicola di guerra “Pearl Harbor”. Grande attesa per “Eternals”, film del 2021 diretto da Chloé Zhao.

Titoli in uscita a gennaio 2022 su Disney Plus

Eternals (12 gennaio)

Antlers – Spirito Insaziabile (5 gennaio)

Marvel’s Hit-Monkey (26 gennaio)

Big Sky – 2° stagione (5 gennaio)

Queens – Regine dell'Hip Hop (19 gennaio)

The Real Queens of Hip Hop: the Women Who Changed the Game (14 gennaio)

Il mondo secondo Jeff Goldblum (19 gennaio)

9-1-1, 5° stagione (12 gennaio)

Station 19, 5° stagione (5 gennaio)

The Chi, 5° stagione (5 gennaio)

Mayans M.C., prime 3 stagioni (12 gennaio)

Better Things, 2° stagione (5 gennaio)

Jojo Rabbit (21 gennaio)

Pearl Harbor (14 gennaio)

Full Monty – Squattrinati organizzati (7 gennaio)

L’altra faccia del pianeta delle scimmie (7 gennaio)

Downtown (28 gennaio)

National Geographic

The First Wave (21 gennaio)

ESPN (tutti in arrivo il 28 gennaio)

The Birth of Big Air

King's Ransom

Fernando Nation

Into the Wind

Insomma, ce n'è per tutti i gusti: non resta altro che augurarvi buona visione su Disney Plus.